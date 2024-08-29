https://1prime.ru/20240829/vengriya-851196665.html

В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России

В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России

Будапешт не согласен с решением Евросоюза разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям России, заявил венгерский министр... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:07+0300

2024-08-29T11:07+0300

2024-08-29T11:07+0300

спецоперация на украине

петер сийярто

венгрия

ес

военная помощь украине

всу

ограничения

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БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Будапешт не согласен с решением Евросоюза разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети."Если на этой территории (Украины - ред.) окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее. Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - подчеркнул венгерский политик. Он также назвал жестокими кадры, на которых показана принудительная мобилизация на Украине. Сийярто дополнил, что необходимо прекратить это "безумие", поскольку большинство людей отправляются вопреки своему желанию на смерть. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что европейские страны должны снять все введенные ранее ограничения на удары ВСУ по России.

https://1prime.ru/20240829/es-851194746.html

венгрия

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петер сийярто, венгрия, ес, военная помощь украине, всу, ограничения