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В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России
В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России
Будапешт не согласен с решением Евросоюза разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям России, заявил венгерский министр... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:07+0300
2024-08-29T11:07+0300
спецоперация на украине
петер сийярто
венгрия
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военная помощь украине
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ограничения
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БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Будапешт не согласен с решением Евросоюза разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети."Если на этой территории (Украины - ред.) окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее. Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - подчеркнул венгерский политик. Он также назвал жестокими кадры, на которых показана принудительная мобилизация на Украине. Сийярто дополнил, что необходимо прекратить это "безумие", поскольку большинство людей отправляются вопреки своему желанию на смерть. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что европейские страны должны снять все введенные ранее ограничения на удары ВСУ по России.
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петер сийярто, венгрия, ес, военная помощь украине, всу, ограничения
Спецоперация на Украине, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, ЕС, военная помощь Украине, ВСУ, ограничения
11:07 29.08.2024
 
В Венгрии резко ответили на заявления ЕС об ударах ВСУ по России

Сийярто: Венгрия выступает против ударов дальнобойным оружием по территории РФ

© Sputnik | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Будапешт не согласен с решением Евросоюза разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети.
"Если на этой территории (Украины - ред.) окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее. Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - подчеркнул венгерский политик.
Он также назвал жестокими кадры, на которых показана принудительная мобилизация на Украине. Сийярто дополнил, что необходимо прекратить это "безумие", поскольку большинство людей отправляются вопреки своему желанию на смерть.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что европейские страны должны снять все введенные ранее ограничения на удары ВСУ по России.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России
10:12
 
Спецоперация на УкраинеПетер СийяртоВЕНГРИЯЕСвоенная помощь УкраинеВСУограничения
 
 
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