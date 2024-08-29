https://1prime.ru/20240829/volodin-851193766.html
Володин рассказал, что ждет россиян с сентября 2024 года
Володин рассказал, что ждет россиян с сентября 2024 года - 29.08.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал, что ждет россиян с сентября 2024 года
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил россиянам, какие новые законы начнут действовать в сентябре. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:45+0300
2024-08-29T09:45+0300
2024-08-29T09:45+0300
россия
новые законы
вячеслав володин
законодательство
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил россиянам, какие новые законы начнут действовать в сентябре. Так, в первую очередь депутат упомянул введение в школах предмета "Основы безопасности и защиты Родины". По его словам, трудовое воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.Кроме того, Володин отметил вступление в силу закона о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы, которые ездят без сопровождающего лица. Более того, он сообщил, что трудовые права инвалидов также будут больше защищены.Парламентарий добавил, что с сентября текущего года требования к учредителям управляющих компаний будут заметно ужесточены. Речь идет о том, что теперь они не должны будут иметь непогашенную судимость за некоторые преступления, в том числе экономические.Что же касается образовательных учреждений, то с 1 сентября они должны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории российский Государственный флаг.Еще одно нововведение затронет гидов и экскурсоводов. С осени они должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного на основе законодательства.
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россия, новые законы, вячеслав володин, законодательство
РОССИЯ, новые законы, Вячеслав Володин, законодательство
Володин рассказал, что ждет россиян с сентября 2024 года
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в России с сентября
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил россиянам, какие новые законы начнут действовать в сентябре.
Так, в первую очередь депутат упомянул введение в школах предмета "Основы безопасности и защиты Родины". По его словам, трудовое воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.
Кроме того, Володин отметил вступление в силу закона о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы, которые ездят без сопровождающего лица. Более того, он сообщил, что трудовые права инвалидов также будут больше защищены.
Парламентарий добавил, что с сентября текущего года требования к учредителям управляющих компаний будут заметно ужесточены. Речь идет о том, что теперь они не должны будут иметь непогашенную судимость за некоторые преступления, в том числе экономические.
Что же касается образовательных учреждений, то с 1 сентября они должны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории российский Государственный флаг.
Еще одно нововведение затронет гидов и экскурсоводов. С осени они должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного на основе законодательства.
Володин спросил подписчиков о запрете электросамокатов