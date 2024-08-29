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"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - 29.08.2024, ПРАЙМ
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Подразделения ВСУ оказались в безвыходном положении на российских приграничных территориях, не имея возможности отступить назад или сдаться, рассказал... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:23+0300
2024-08-29T15:23+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ оказались в безвыходном положении на российских приграничных территориях, не имея возможности отступить назад или сдаться, рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Этим он6 поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Прямо сейчас в живых осталось меньше половины войск, которые вошли в начале (в Курскую область. — Прим. Ред.). Они не могут выбраться. Сложно точно сказать, но по крайней мере от семи до восьми тысяч из первоначального числа убиты или ранены", — подчеркнул полковник.Он также уточнил, что в составе подразделений, которые были отправлены на российские территории, присутствует большое количество иностранных наемников в том числе из Штатов, Польши и Великобритании. Это и является сковывающим обстоятельством, которое не позволяет солдатам сдаться в плен.
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всу, вс рф, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, УКРАИНА, РОССИЯ
15:23 29.08.2024
 
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Макгрегор: ВСУ оказались в безвыходном положении в Курской области

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ оказались в безвыходном положении на российских приграничных территориях, не имея возможности отступить назад или сдаться, рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Этим он6 поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Прямо сейчас в живых осталось меньше половины войск, которые вошли в начале (в Курскую область. — Прим. Ред.). Они не могут выбраться. Сложно точно сказать, но по крайней мере от семи до восьми тысяч из первоначального числа убиты или ранены", — подчеркнул полковник.
Он также уточнил, что в составе подразделений, которые были отправлены на российские территории, присутствует большое количество иностранных наемников в том числе из Штатов, Польши и Великобритании. Это и является сковывающим обстоятельством, которое не позволяет солдатам сдаться в плен.
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Спецоперация на УкраинеВСУВС РФУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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