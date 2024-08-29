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"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области
Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский не уточняет размеры территориальных потерь украинцев, рассказывая о продвижении в Курской области, подметил... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:38+0300
2024-08-29T15:38+0300
2024-08-29T15:38+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский не уточняет размеры территориальных потерь украинцев, рассказывая о продвижении в Курской области, подметил киевский историк и политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*.Эксперт заметил, что во время своего доклада о ситуации на российских приграничных территориях Сырский не упомянул серьезные провалы ВСУ в Донбассе."У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?" — удивляется украинский эксперт.Бондаренко подчеркнул, что украинское командование старается перекрыть атакой на Курскую область все неудачи на других направлениях."Когда Сырскому говорят — "Мы же проигрываем", он отвечает — "А вот Курская область...", — заключил аналитик.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский, ДОНБАСС, УКРАИНА, РОССИЯ
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области
Бондаренко: Сырский пытается оправдать потерю земель атакой на Курскую область
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский не уточняет размеры территориальных потерь украинцев, рассказывая о продвижении в Курской области, подметил киевский историк и политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Эксперт заметил, что во время своего доклада о ситуации на российских приграничных территориях Сырский не упомянул серьезные провалы ВСУ в Донбассе.
"У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?" — удивляется украинский эксперт.
Бондаренко подчеркнул, что украинское командование старается перекрыть атакой на Курскую область все неудачи на других направлениях.
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
"Когда Сырскому говорят — "Мы же проигрываем", он отвечает — "А вот Курская область...", — заключил аналитик.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента