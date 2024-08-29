Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240829/vsu-851206665.html
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области
Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский не уточняет размеры территориальных потерь украинцев, рассказывая о продвижении в Курской области, подметил... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:38+0300
2024-08-29T15:38+0300
спецоперация на украине
всу
александр сырский
донбасс
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский не уточняет размеры территориальных потерь украинцев, рассказывая о продвижении в Курской области, подметил киевский историк и политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*.Эксперт заметил, что во время своего доклада о ситуации на российских приграничных территориях Сырский не упомянул серьезные провалы ВСУ в Донбассе."У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?" — удивляется украинский эксперт.Бондаренко подчеркнул, что украинское командование старается перекрыть атакой на Курскую область все неудачи на других направлениях."Когда Сырскому говорят — "Мы же проигрываем", он отвечает — "А вот Курская область...", — заключил аналитик.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://1prime.ru/20240829/vsu-851205638.html
донбасс
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_163ac5f35b5e473925405b11ffb5fdfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, александр сырский, донбасс, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский, ДОНБАСС, УКРАИНА, РОССИЯ
15:38 29.08.2024
 
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области

Бондаренко: Сырский пытается оправдать потерю земель атакой на Курскую область

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский не уточняет размеры территориальных потерь украинцев, рассказывая о продвижении в Курской области, подметил киевский историк и политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Эксперт заметил, что во время своего доклада о ситуации на российских приграничных территориях Сырский не упомянул серьезные провалы ВСУ в Донбассе.
"У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?" — удивляется украинский эксперт.
Бондаренко подчеркнул, что украинское командование старается перекрыть атакой на Курскую область все неудачи на других направлениях.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
15:23
"Когда Сырскому говорят — "Мы же проигрываем", он отвечает — "А вот Курская область...", — заключил аналитик.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
Спецоперация на УкраинеВСУАлександр СырскийДОНБАССУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала