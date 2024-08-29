https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851213511.html

"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе

"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе - 29.08.2024, ПРАЙМ

"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе

Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T20:54+0300

2024-08-29T20:54+0300

2024-08-29T20:55+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он считает, что отступление из Курской области серьёзно подорвёт авторитет и репутацию правительства Зеленского. Если подобное случится, то операция подвергнется столь жёсткой критике, что, возможно, Зеленский не сможет этого вынести.По словам эксперта, Зеленский осознаёт, насколько велики риски, связанные с этим нападением. Он также отметил, что становится всё более очевидным, что эта безрассудная авантюра потерпела неудачу.Аналитик заключил, что на фронте сложилась катастрофическая ситуация: оборонительные линии в Донбассе рушатся с невероятной скоростью.

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украина

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украина, владимир зеленский, сша