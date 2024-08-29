https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851213511.html
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе - 29.08.2024, ПРАЙМ
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T20:54+0300
2024-08-29T20:54+0300
2024-08-29T20:55+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он считает, что отступление из Курской области серьёзно подорвёт авторитет и репутацию правительства Зеленского. Если подобное случится, то операция подвергнется столь жёсткой критике, что, возможно, Зеленский не сможет этого вынести.По словам эксперта, Зеленский осознаёт, насколько велики риски, связанные с этим нападением. Он также отметил, что становится всё более очевидным, что эта безрассудная авантюра потерпела неудачу.Аналитик заключил, что на фронте сложилась катастрофическая ситуация: оборонительные линии в Донбассе рушатся с невероятной скоростью.
https://1prime.ru/20240829/ukraina-851210287.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
Меркурис: отступление из Курской области станет серьезном ударом для Зеленского
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ.
Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
Он считает, что отступление из Курской области серьёзно подорвёт авторитет и репутацию правительства Зеленского. Если подобное случится, то операция подвергнется столь жёсткой критике, что, возможно, Зеленский не сможет этого вынести.
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине
По словам эксперта, Зеленский осознаёт, насколько велики риски, связанные с этим нападением. Он также отметил, что становится всё более очевидным, что эта безрассудная авантюра потерпела неудачу.
Аналитик заключил, что на фронте сложилась катастрофическая ситуация: оборонительные линии в Донбассе рушатся с невероятной скоростью.