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"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе - 29.08.2024, ПРАЙМ
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T20:54+0300
2024-08-29T20:55+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он считает, что отступление из Курской области серьёзно подорвёт авторитет и репутацию правительства Зеленского. Если подобное случится, то операция подвергнется столь жёсткой критике, что, возможно, Зеленский не сможет этого вынести.По словам эксперта, Зеленский осознаёт, насколько велики риски, связанные с этим нападением. Он также отметил, что становится всё более очевидным, что эта безрассудная авантюра потерпела неудачу.Аналитик заключил, что на фронте сложилась катастрофическая ситуация: оборонительные линии в Донбассе рушатся с невероятной скоростью.
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украина, владимир зеленский, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
20:54 29.08.2024 (обновлено: 20:55 29.08.2024)
 
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе

Меркурис: отступление из Курской области станет серьезном ударом для Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Курской области нанесёт серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он считает, что отступление из Курской области серьёзно подорвёт авторитет и репутацию правительства Зеленского. Если подобное случится, то операция подвергнется столь жёсткой критике, что, возможно, Зеленский не сможет этого вынести.
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По словам эксперта, Зеленский осознаёт, насколько велики риски, связанные с этим нападением. Он также отметил, что становится всё более очевидным, что эта безрассудная авантюра потерпела неудачу.
Аналитик заключил, что на фронте сложилась катастрофическая ситуация: оборонительные линии в Донбассе рушатся с невероятной скоростью.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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