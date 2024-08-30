https://1prime.ru/20240830/avto-851230450.html
Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"
Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат" - 30.08.2024, ПРАЙМ
Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"
в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил "Автостат". | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:09+0300
2024-08-30T16:09+0300
2024-08-30T16:09+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_e19bfd326c4127fb07cd2adad2a96512.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил "Автостат".Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года в размере 607 миллиардов рублей. Прирост составил 17% по сравнению с предыдущим годом. "Автостат" также заметил, что более 90% суммы было потрачено на иномарки с пробегом, оставшиеся деньги были направлены на покупку отечественных автомобилей.В общей сложности, за первые семь месяцев этого года, россияне потратили 3,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что составляет прирост в 18% по сравнению с показателем января-июля 2023 года.Ранее сообщалось, что эксперты отмечают, дефицит автомобилей с пробегом на российском вторичном рынке и продолжение ограничения поставок премиум и популярных моделей.
https://1prime.ru/20240829/avto-851194230.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_20f01d9d99ccc5b63e9a9b5557b1914e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"
"Автостат": россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом в июле
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил
"Автостат".
Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года в размере 607 миллиардов рублей. Прирост составил 17% по сравнению с предыдущим годом. "Автостат" также заметил, что более 90% суммы было потрачено на иномарки с пробегом, оставшиеся деньги были направлены на покупку отечественных автомобилей.
В общей сложности, за первые семь месяцев этого года, россияне потратили 3,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что составляет прирост в 18% по сравнению с показателем января-июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что эксперты отмечают, дефицит автомобилей с пробегом на российском вторичном рынке и продолжение ограничения поставок премиум и популярных моделей.
Поломка не грозит: названы самые надежные машины с пробегом