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Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"

Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат" - 30.08.2024, ПРАЙМ

Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"

в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил "Автостат". | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T16:09+0300

2024-08-30T16:09+0300

2024-08-30T16:09+0300

россия

авто

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил "Автостат".Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года в размере 607 миллиардов рублей. Прирост составил 17% по сравнению с предыдущим годом. "Автостат" также заметил, что более 90% суммы было потрачено на иномарки с пробегом, оставшиеся деньги были направлены на покупку отечественных автомобилей.В общей сложности, за первые семь месяцев этого года, россияне потратили 3,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что составляет прирост в 18% по сравнению с показателем января-июля 2023 года.Ранее сообщалось, что эксперты отмечают, дефицит автомобилей с пробегом на российском вторичном рынке и продолжение ограничения поставок премиум и популярных моделей.

https://1prime.ru/20240829/avto-851194230.html

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россия, авто