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Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат" - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"
Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат" - 30.08.2024, ПРАЙМ
Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"
в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил "Автостат". | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:09+0300
2024-08-30T16:09+0300
россия
авто
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил "Автостат".Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года в размере 607 миллиардов рублей. Прирост составил 17% по сравнению с предыдущим годом. "Автостат" также заметил, что более 90% суммы было потрачено на иномарки с пробегом, оставшиеся деньги были направлены на покупку отечественных автомобилей.В общей сложности, за первые семь месяцев этого года, россияне потратили 3,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что составляет прирост в 18% по сравнению с показателем января-июля 2023 года.Ранее сообщалось, что эксперты отмечают, дефицит автомобилей с пробегом на российском вторичном рынке и продолжение ограничения поставок премиум и популярных моделей.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:09 30.08.2024
 
Россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом, сообщил "Автостат"

"Автостат": россияне потратили рекордную сумму на авто с пробегом в июле

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. в июле 2024 года жители России потратили рекордную сумму в размере 620 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом, отметил "Автостат".
Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года в размере 607 миллиардов рублей. Прирост составил 17% по сравнению с предыдущим годом. "Автостат" также заметил, что более 90% суммы было потрачено на иномарки с пробегом, оставшиеся деньги были направлены на покупку отечественных автомобилей.
В общей сложности, за первые семь месяцев этого года, россияне потратили 3,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что составляет прирост в 18% по сравнению с показателем января-июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что эксперты отмечают, дефицит автомобилей с пробегом на российском вторичном рынке и продолжение ограничения поставок премиум и популярных моделей.
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