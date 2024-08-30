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Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы

Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы - 30.08.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы

Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:14+0300

2024-08-30T14:14+0300

2024-08-30T14:48+0300

экономика

антон силуанов

бюджет

государственный бюджет

минфин

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы до начала октября, в сентябре подготовим проект бюджета и внесем его в парламент. Бюджет будет базироваться на бюджетных правилах и принципах. Мы сейчас вместе с Министерством экономического развития работаем над прогнозами и параметрами бюджета, определяем приоритеты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."А какие приоритеты? В первую очередь, это обеспечение ресурсами послания президента, в послании много уделяется внимания поддержке семей с детьми, людей, которые нуждаются в государственной помощи, технологическому развитию, на это будут выделены дополнительные средства и на это большое внимание уделяет правительство. Поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности, которые лежат на плечах субъектов Российской Федерации, а это, кстати, тоже не маленькие расходы", - отметил Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, бюджет, государственный бюджет, минфин