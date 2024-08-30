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Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы - 30.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240830/byudzhet-851227436.html
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы - 30.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы
Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:14+0300
2024-08-30T14:48+0300
экономика
антон силуанов
бюджет
государственный бюджет
минфин
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы до начала октября, в сентябре подготовим проект бюджета и внесем его в парламент. Бюджет будет базироваться на бюджетных правилах и принципах. Мы сейчас вместе с Министерством экономического развития работаем над прогнозами и параметрами бюджета, определяем приоритеты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."А какие приоритеты? В первую очередь, это обеспечение ресурсами послания президента, в послании много уделяется внимания поддержке семей с детьми, людей, которые нуждаются в государственной помощи, технологическому развитию, на это будут выделены дополнительные средства и на это большое внимание уделяет правительство. Поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности, которые лежат на плечах субъектов Российской Федерации, а это, кстати, тоже не маленькие расходы", - отметил Силуанов.
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антон силуанов, бюджет, государственный бюджет, минфин
Экономика, Антон Силуанов, бюджет, государственный бюджет, МИНФИН
14:14 30.08.2024 (обновлено: 14:48 30.08.2024)
 
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы

Силуанов: приоритеты - технологическое развитие, помощь регионам и поддержка семей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы до начала октября, в сентябре подготовим проект бюджета и внесем его в парламент. Бюджет будет базироваться на бюджетных правилах и принципах. Мы сейчас вместе с Министерством экономического развития работаем над прогнозами и параметрами бюджета, определяем приоритеты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"А какие приоритеты? В первую очередь, это обеспечение ресурсами послания президента, в послании много уделяется внимания поддержке семей с детьми, людей, которые нуждаются в государственной помощи, технологическому развитию, на это будут выделены дополнительные средства и на это большое внимание уделяет правительство. Поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности, которые лежат на плечах субъектов Российской Федерации, а это, кстати, тоже не маленькие расходы", - отметил Силуанов.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года
14:10
 
ЭкономикаАнтон Силуановбюджетгосударственный бюджетМИНФИН
 
 
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