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Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года

Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года - 30.08.2024, ПРАЙМ

Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года

Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:10+0300

2024-08-30T14:10+0300

2024-08-30T14:30+0300

антон силуанов

экономика

дефицит бюджета

минфин

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов."По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% - 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель - составляет 0,7% ВВП", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

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антон силуанов, дефицит бюджета, минфин