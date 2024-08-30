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Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года - 30.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240830/defitsit-851227060.html
Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года
Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года - 30.08.2024, ПРАЙМ
Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года
Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:10+0300
2024-08-30T14:30+0300
антон силуанов
экономика
дефицит бюджета
минфин
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов."По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% - 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель - составляет 0,7% ВВП", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
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антон силуанов, дефицит бюджета, минфин
Антон Силуанов, Экономика, дефицит бюджета, МИНФИН
14:10 30.08.2024 (обновлено: 14:30 30.08.2024)
 
Минфин обозначил дефицит бюджета РФ по итогам года

Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,1% ВВП

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% - 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель - составляет 0,7% ВВП", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Минфин оценил ожидаемый доход бюджета России от изменения налоговой системы
14:18
 
ЭкономикаАнтон Силуановдефицит бюджетаМИНФИН
 
 
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