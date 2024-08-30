https://1prime.ru/20240830/dezertirstvo-851239730.html

Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ

Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ

Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T21:43+0300

2024-08-30T21:43+0300

2024-08-30T21:43+0300

спецоперация на украине

дезертирство

украина

насильственная мобилизация на украине

киевский режим

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2962f5f0b18a5349eeb9670c03d2d4bd.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву."С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — подчеркнул дипломат.Полянский также рассказал, что правоохранительные органы на Украине силой принуждают подлежащих мобилизации мужчин отправляться на фронт, хватая их прямо на улицах. Тем самым, считает он, многих украинцев отправляют на верную смерть.Именно это и является причиной такого высокого уровня дезертирства среди солдат, резюмировал зампостпреда.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238751.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дезертирство, украина, насильственная мобилизация на украине, киевский режим