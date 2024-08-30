https://1prime.ru/20240830/dezertirstvo-851239730.html
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T21:43+0300
2024-08-30T21:43+0300
2024-08-30T21:43+0300
спецоперация на украине
дезертирство
украина
насильственная мобилизация на украине
киевский режим
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву."С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — подчеркнул дипломат.Полянский также рассказал, что правоохранительные органы на Украине силой принуждают подлежащих мобилизации мужчин отправляться на фронт, хватая их прямо на улицах. Тем самым, считает он, многих украинцев отправляют на верную смерть.Именно это и является причиной такого высокого уровня дезертирства среди солдат, резюмировал зампостпреда.
https://1prime.ru/20240830/vsu-851238751.html
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дезертирство, украина, насильственная мобилизация на украине, киевский режим
Спецоперация на Украине, дезертирство, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине, киевский режим
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
Полянский: дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву.
"С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — подчеркнул дипломат.
Полянский также рассказал, что правоохранительные органы на Украине силой принуждают подлежащих мобилизации мужчин отправляться на фронт, хватая их прямо на улицах. Тем самым, считает он, многих украинцев отправляют на верную смерть.
Именно это и является причиной такого высокого уровня дезертирства среди солдат, резюмировал зампостпреда.
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области