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Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T21:43+0300
2024-08-30T21:43+0300
спецоперация на украине
дезертирство
украина
насильственная мобилизация на украине
киевский режим
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву."С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — подчеркнул дипломат.Полянский также рассказал, что правоохранительные органы на Украине силой принуждают подлежащих мобилизации мужчин отправляться на фронт, хватая их прямо на улицах. Тем самым, считает он, многих украинцев отправляют на верную смерть.Именно это и является причиной такого высокого уровня дезертирства среди солдат, резюмировал зампостпреда.
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дезертирство, украина, насильственная мобилизация на украине, киевский режим
Спецоперация на Украине, дезертирство, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине, киевский режим
21:43 30.08.2024
 
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ

Полянский: дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уровень дезертирства в рядах украинской армии достиг критического масштаба, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву.
"С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — подчеркнул дипломат.
Полянский также рассказал, что правоохранительные органы на Украине силой принуждают подлежащих мобилизации мужчин отправляться на фронт, хватая их прямо на улицах. Тем самым, считает он, многих украинцев отправляют на верную смерть.
Именно это и является причиной такого высокого уровня дезертирства среди солдат, резюмировал зампостпреда.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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20:34
 
Спецоперация на УкраинедезертирствоУКРАИНАнасильственная мобилизация на Украинекиевский режим
 
 
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