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"Лучшая валюта лета" обошла доллар на повороте

"Лучшая валюта лета" обошла доллар на повороте - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Лучшая валюта лета" обошла доллар на повороте

К концу летних торгов российский рубль закрепляется в коридорах 82-88 руб. за доллар, 91-97 рублей за евро и 11,5-12,2 рубля за юань. Были риски ослабления, но... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T12:53+0300

2024-08-30T12:53+0300

2024-08-30T12:53+0300

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. К концу летних торгов российский рубль закрепляется в коридорах 82-88 руб. за доллар, 91-97 рублей за евро и 11,5-12,2 рубля за юань. Были риски ослабления, но они компенсированы тем, что экспортёры в период налоговых выплат нуждались в рубле, а также политикой ФРС США.После недавнего падения до 75$ за баррель Brent мировые цены на нефть начали восстанавливаться, а это поддержало рубль.Евро по отношению к мировым валютам достигло нового годового максимума - 1,12 доллара. В первую очередь это связано с комментариями главы ФРС США по поводу процентных ставок.Джером Пауэлл 23 августа на симпозиуме центральных банков в Джексон Хоуле заявил, что США готовы к смягчению денежно-кредитной политики, так как инфляция приближается к целевому уровню 2-2,5% в год.Хотя Пауэлл не стал прямо говорить о возможном сокращении ключевой ставки (ожидается, что это произойдет в сентябре), фьючерсные рынки уже закладывают возможность снижения ставки до диапазона 4,5-4,75% к декабрю, тогда как сейчас показатель 5,25-5,5%.Теперь инвесторы сосредоточены на том, что покажет ЕЦБ. В пятницу ожидаются данные по инфляции за август, которые станут важным фактором для решения ЕЦБ, будут ли снижаться ставки или нет. В частности, базовый показатель HICP может замедлить рост с 2,6% до 2,2%, а индекс Core HICP (без учета продуктов питания и энергоносителей) может составить 2,8% вместо 2,9% ранее.В случае если и ЕЦБ пойдет на смягчение ДКП, дальнейший рост евро под вопросом.Прогнозы:Уровень поддержки европейской валюты остается на показателе в 1,1 доллара. Зона сопротивления - в диапазоне 1,12-1,13. Евро также может вернуться к нижней границе августовского коридора в 91-92 рубля.Доллар находится в коридоре с нижней границей в 82-83 рубля. Уровень сопротивления - 88 рублей за доллар.Автор: генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

иностранная валюта, резервная валюта, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, мнения аналитиков