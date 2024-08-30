https://1prime.ru/20240830/donbass-851231970.html

"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за своей некомпетентности сдает практически всю территорию Донбасса. Таким мнением на YouTube-канале поделился... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T16:55+0300

2024-08-30T16:55+0300

2024-08-30T16:55+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

донбасс

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за своей некомпетентности сдает практически всю территорию Донбасса. Таким мнением на YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Видимо, было принято решение сдать Красноармейск (украинское название — Покровск), сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск <…>. Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского", — сказал Соскин.Соскин также отметил, что фронт в регионе полностью развалился, а у ВСУ нет новых подразделений для поддержки.Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении села Новожеланное и стратегически важного населенного пункта Константиновка. Освобождение Константиновки перережет шоссе на Угледар, что означает прекращение снабжения обороняющейся Угледарской группировки бойцов Вооруженных сил Украины.

https://1prime.ru/20240830/resursy-851219977.html

донбасс

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владимир зеленский, донбасс