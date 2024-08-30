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"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте
"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за своей некомпетентности сдает практически всю территорию Донбасса. Таким мнением на YouTube-канале поделился... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:55+0300
2024-08-30T16:55+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за своей некомпетентности сдает практически всю территорию Донбасса. Таким мнением на YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Видимо, было принято решение сдать Красноармейск (украинское название — Покровск), сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск &lt;…&gt;. Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского", — сказал Соскин.Соскин также отметил, что фронт в регионе полностью развалился, а у ВСУ нет новых подразделений для поддержки.Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении села Новожеланное и стратегически важного населенного пункта Константиновка. Освобождение Константиновки перережет шоссе на Угледар, что означает прекращение снабжения обороняющейся Угледарской группировки бойцов Вооруженных сил Украины.
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донбасс
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владимир зеленский, донбасс
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ДОНБАСС
16:55 30.08.2024
 
"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Соскин: Зеленский сдает весь Донбасс из-за своей некомпетентности

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за своей некомпетентности сдает практически всю территорию Донбасса. Таким мнением на YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Видимо, было принято решение сдать Красноармейск (украинское название — Покровск), сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск <…>. Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского", — сказал Соскин.
Соскин также отметил, что фронт в регионе полностью развалился, а у ВСУ нет новых подразделений для поддержки.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении села Новожеланное и стратегически важного населенного пункта Константиновка. Освобождение Константиновки перережет шоссе на Угледар, что означает прекращение снабжения обороняющейся Угледарской группировки бойцов Вооруженных сил Украины.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДОНБАСС
 
 
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