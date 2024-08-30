https://1prime.ru/20240830/durov-851218267.html
ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова
ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова - 30.08.2024, ПРАЙМ
ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова
Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в ряде кредитных организаций. Об этом сообщает РИА... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T07:47+0300
2024-08-30T07:47+0300
2024-08-30T07:55+0300
происшествия
павел дуров
партнеры
фнс
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в ряде кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФНС России и сервиса "БИР-Аналитик". По информации агентства, Перекопский являлся учредителем в ООО "Орден магических технологий" и ООО "Погребок у Докичева". РИА Новости называет обе компании недействующими. Операции заблокированы на счетах в трех различных банках. При этом сообщается, что причиной принятия этих мер стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации и неисполнение им требования об уплате задолженности.Перескопский был соучредителем еще одной компании - ООО "Дуров" вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов по налогам у нее не обнаружено.
https://1prime.ru/20240829/pushkov-851203316.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd2ddd223f6dcdce20dbb1b43affe4ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, партнеры, фнс
Происшествия, Павел Дуров, партнеры, ФНС
ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова
Российские налоговики ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в ряде кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФНС России и сервиса "БИР-Аналитик".
По информации агентства, Перекопский являлся учредителем в ООО "Орден магических технологий" и ООО "Погребок у Докичева". РИА Новости называет обе компании недействующими. Операции заблокированы на счетах в трех различных банках. При этом сообщается, что причиной принятия этих мер стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации и неисполнение им требования об уплате задолженности.
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции
Перескопский был соучредителем еще одной компании - ООО "Дуров" вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов по налогам у нее не обнаружено.