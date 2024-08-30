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ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова - 30.08.2024, ПРАЙМ
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ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова
ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова - 30.08.2024, ПРАЙМ
ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова
Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в ряде кредитных организаций. Об этом сообщает РИА... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T07:47+0300
2024-08-30T07:55+0300
происшествия
павел дуров
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в ряде кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФНС России и сервиса "БИР-Аналитик". По информации агентства, Перекопский являлся учредителем в ООО "Орден магических технологий" и ООО "Погребок у Докичева". РИА Новости называет обе компании недействующими. Операции заблокированы на счетах в трех различных банках. При этом сообщается, что причиной принятия этих мер стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации и неисполнение им требования об уплате задолженности.Перескопский был соучредителем еще одной компании - ООО "Дуров" вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов по налогам у нее не обнаружено.
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павел дуров, партнеры, фнс
Происшествия, Павел Дуров, партнеры, ФНС
07:47 30.08.2024 (обновлено: 07:55 30.08.2024)
 
ФНС России ограничила движение средств на счетах компаньона Дурова

Российские налоговики ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в ряде кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФНС России и сервиса "БИР-Аналитик".
По информации агентства, Перекопский являлся учредителем в ООО "Орден магических технологий" и ООО "Погребок у Докичева". РИА Новости называет обе компании недействующими. Операции заблокированы на счетах в трех различных банках. При этом сообщается, что причиной принятия этих мер стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации и неисполнение им требования об уплате задолженности.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции
Вчера, 14:15
Перескопский был соучредителем еще одной компании - ООО "Дуров" вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов по налогам у нее не обнаружено.
 
ПроисшествияПавел ДуровпартнерыФНС
 
 
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