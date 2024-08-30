Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240830/energoobekty-851235810.html
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ - 30.08.2024, ПРАЙМ
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ
В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T18:16+0300
2024-08-30T18:16+0300
энергетика
укрэнерго
украина
энергообъекты
https://cdnn.1prime.ru/img/83337/62/833376268_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_54004dd535743168103b02a198a7f24c.jpg
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий может быть освобожден от должности в ближайшее время, сообщило издание "Экономическая правда", сославшись на источники в кабмине страны. "Вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания ставки... Говорили о ликвидации последствий… атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", - следует из заявления на сайте издания.Источник сообщает, что Кудрицкого можно уволить решением большинства членов Наблюдательного совета компании. На сегодняшний день в компании состоят шесть человек.
https://1prime.ru/20240830/gaz-851229779.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83337/62/833376268_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_8773f741bc40e089faf0650d506a5820.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
укрэнерго, украина, энергообъекты
Энергетика, Укрэнерго, УКРАИНА, энергообъекты
18:16 30.08.2024
 
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ

Экономическая правда: главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту объектов

© РИА Новости . Екатерина Соловьева | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Соловьева
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий может быть освобожден от должности в ближайшее время, сообщило издание "Экономическая правда", сославшись на источники в кабмине страны.
"Вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания ставки... Говорили о ликвидации последствий… атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", - следует из заявления на сайте издания.
Источник сообщает, что Кудрицкого можно уволить решением большинства членов Наблюдательного совета компании. На сегодняшний день в компании состоят шесть человек.
Сила Сибири — 2 - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России
15:44
 
ЭнергетикаУкрэнергоУКРАИНАэнергообъекты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала