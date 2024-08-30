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Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ - 30.08.2024, ПРАЙМ
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ
В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T18:16+0300
2024-08-30T18:16+0300
2024-08-30T18:16+0300
энергетика
укрэнерго
украина
энергообъекты
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий может быть освобожден от должности в ближайшее время, сообщило издание "Экономическая правда", сославшись на источники в кабмине страны. "Вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания ставки... Говорили о ликвидации последствий… атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", - следует из заявления на сайте издания.Источник сообщает, что Кудрицкого можно уволить решением большинства членов Наблюдательного совета компании. На сегодняшний день в компании состоят шесть человек.
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укрэнерго, украина, энергообъекты
Энергетика, Укрэнерго, УКРАИНА, энергообъекты
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ
Экономическая правда: главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту объектов
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий может быть освобожден от должности в ближайшее время, сообщило издание "Экономическая правда", сославшись на источники в кабмине страны.
"Вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания ставки... Говорили о ликвидации последствий… атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", - следует из заявления на сайте издания.
Источник сообщает, что Кудрицкого можно уволить решением большинства членов Наблюдательного совета компании. На сегодняшний день в компании состоят шесть человек.
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