https://1prime.ru/20240830/energoobekty-851235810.html

Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ

Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ - 30.08.2024, ПРАЙМ

Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ

В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T18:16+0300

2024-08-30T18:16+0300

2024-08-30T18:16+0300

энергетика

укрэнерго

украина

энергообъекты

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В связи с массированными атаками ВС РФ по энергетическим объектам Украины и их значительными повреждениями глава энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий может быть освобожден от должности в ближайшее время, сообщило издание "Экономическая правда", сославшись на источники в кабмине страны. "Вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания ставки... Говорили о ликвидации последствий… атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", - следует из заявления на сайте издания.Источник сообщает, что Кудрицкого можно уволить решением большинства членов Наблюдательного совета компании. На сегодняшний день в компании состоят шесть человек.

https://1prime.ru/20240830/gaz-851229779.html

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укрэнерго, украина, энергообъекты