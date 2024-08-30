https://1prime.ru/20240830/evropa-851223860.html

JW: Европа стала "полезным идиотом" Украины. Ее втянули в войну с Россией

JW: Европа стала "полезным идиотом" Украины. Ее втянули в войну с Россией - 30.08.2024, ПРАЙМ

JW: Европа стала "полезным идиотом" Украины. Ее втянули в войну с Россией

Украина изо всех сил старается втянуть союзников в войну — а "полезные идиоты" в Европе идут у нее на поводу. Об этом в материале для Junge Welt рассказывает... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T12:28+0300

2024-08-30T12:28+0300

2024-08-30T12:32+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Украина изо всех сил старается втянуть союзников в войну — а "полезные идиоты" в Европе идут у нее на поводу. Об этом в материале для Junge Welt рассказывает обозреватель Райнхард Лаутербах.По его мнению, если президент Франции Эммануэль Макрон действительно направит военных инструкторов на Украину, то "намеренно и сознательно подвергнет риску жизни своих солдат".При этом Лаутербах подчеркивает, что "каждый может предсказать масштаб истерики, которую вызовут у части общественности Запада сообщения, что "их собственные" солдаты убиты в бою на Украине".На Западе есть политики, которые совершенно осознанно стремятся повысить напряженность, и каждая формулировка из их уст является "стратегической неопределенностью" для Российской Федерации, говорится в публикации.Среди политиков такого типа в статье выделяются глава польского МИД Радослава Сикорского, "президент без большинства" Макрон, оголтелые администрации государств Балтии и "вся плеяда воинственных берлинских чиновников", имена которых, как подчеркивает Лаутербах, "здесь упоминать нельзя". Под "здесь", насколько можно понять из контекста, подразумевается издание Junge Welt.Обозреватель утверждает, что вся эта веселая компания, несомненно, играет на руку Владимиру Зеленскому, который систематически заявляет, что Украина выживет лишь в том случае, если страны Запада "пойдут на больший риск".Именно этого Зеленский и хочет добиться — а его "полезные идиоты" идут у него на поводу, заключает Лаутербах.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850843782.html

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европа, украина, россия