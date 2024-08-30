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"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ
"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ
Крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине. Об этом рассказывается в публикации Washington Post. в частности, в материале отмечается: "Гибель... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:13+0300
2024-08-30T10:13+0300
спецоперация на украине
украина
f-16
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине. Об этом рассказывается в публикации Washington Post. в частности, в материале отмечается: "Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 – это серьезный удар для Украины..."Погибший в результате крушения летчик Месь был одним из шести украинских пилотов, который был обученных управлять истребителем F-16.Ранее генштаб Вооруженных сил Украины, признав потерю F-16, не указал причины, приведшие истребитель к крушению. При этом американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что первый из преданных Украине F-16 потерпел крушение в связи с ошибкой пилота.
https://1prime.ru/20240829/istrebitel-851213638.html
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украина, f-16, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16, США
10:13 30.08.2024
 
"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

WP: крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине. Об этом рассказывается в публикации Washington Post.

в частности, в материале отмечается: "Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 – это серьезный удар для Украины..."
Погибший в результате крушения летчик Месь был одним из шести украинских пилотов, который был обученных управлять истребителем F-16.

Ранее генштаб Вооруженных сил Украины, признав потерю F-16, не указал причины, приведшие истребитель к крушению. При этом американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что первый из преданных Украине F-16 потерпел крушение в связи с ошибкой пилота.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16
Вчера, 21:01
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАF-16США
 
 
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