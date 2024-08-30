https://1prime.ru/20240830/f-16-851220633.html

"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

Крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине. Об этом рассказывается в публикации Washington Post. в частности, в материале отмечается: "Гибель... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:13+0300

2024-08-30T10:13+0300

2024-08-30T10:13+0300

спецоперация на украине

украина

f-16

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине. Об этом рассказывается в публикации Washington Post. в частности, в материале отмечается: "Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 – это серьезный удар для Украины..."Погибший в результате крушения летчик Месь был одним из шести украинских пилотов, который был обученных управлять истребителем F-16.Ранее генштаб Вооруженных сил Украины, признав потерю F-16, не указал причины, приведшие истребитель к крушению. При этом американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что первый из преданных Украине F-16 потерпел крушение в связи с ошибкой пилота.

https://1prime.ru/20240829/istrebitel-851213638.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, f-16, сша