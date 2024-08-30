"Серьезный удар". В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ
WP: крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Украине. Об этом рассказывается в публикации Washington Post.
в частности, в материале отмечается: "Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 – это серьезный удар для Украины..."
в частности, в материале отмечается: "Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 – это серьезный удар для Украины..."
Погибший в результате крушения летчик Месь был одним из шести украинских пилотов, который был обученных управлять истребителем F-16.
Ранее генштаб Вооруженных сил Украины, признав потерю F-16, не указал причины, приведшие истребитель к крушению. При этом американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что первый из преданных Украине F-16 потерпел крушение в связи с ошибкой пилота.
Ранее генштаб Вооруженных сил Украины, признав потерю F-16, не указал причины, приведшие истребитель к крушению. При этом американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что первый из преданных Украине F-16 потерпел крушение в связи с ошибкой пилота.