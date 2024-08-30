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Политолог Кедми объяснил причины крушения F-16 на Украине

Политолог Кедми объяснил причины крушения F-16 на Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ

Политолог Кедми объяснил причины крушения F-16 на Украине

Уничтожение поставленного Украине Западом истребителя F-16 неудивительно, потому что украинских пилотов тренируют на скорую руку, пренебрегая качественной... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T18:24+0300

2024-08-30T18:24+0300

2024-08-30T18:44+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уничтожение поставленного Украине Западом истребителя F-16 неудивительно, потому что украинских пилотов тренируют на скорую руку, пренебрегая качественной подготовкой, считает экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости."Большинство этих самолетов ждет та же участь. Некоторые из них будут уничтожены на земле. Некоторые с помощью (систем противовоздушной обороны – прим. ред.) С-300 и С-400. Или же они подойдут близко к линии фронта, и их собьют истребители. Самолеты F-16 не предназначены для воздушного боя с российскими истребителями", - заявил Кедми.Он также подчеркнул, что ошибки плохо подготовленных пилотов совершенно очевидны.Ранее сообщалось, что на Украине осталось всего пять пилотов, обладающих компетенцией управлять истребителем подобного рода.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.

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f-16, украина, истребители, запад, вс рф