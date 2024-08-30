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Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве
Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве - 30.08.2024, ПРАЙМ
Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве
Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T18:59+0300
2024-08-30T19:00+0300
брикс
климат
изменения климата
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - следует из заявления.В БРИКС призвали развитые страны к выполнению своих обязательств по защите климата. Министр экономического развития Максим Решетников также отметил, что односторонние меры зеленого протекционизма не способствуют решению глобальной проблемы, а лишь негативно влияют на экономику и торговые цепочки стран.Второй документ - Меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам. Подчеркивается, что запуск сотрудничества поспособствует получению странами БРИКС опыта по созданию углеродных рынков. Он также поможет реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц. Решетников убежден, что действия стран БРИКС в области изменения климата должны опираться на научные данные, аналитику и экспертизу членов сообщества.
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брикс, климат, изменения климата
БРИКС, климат, изменения климата
18:59 30.08.2024 (обновлено: 19:00 30.08.2024)
 
Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве

Минэкономразвития РФ: страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - следует из заявления.
В БРИКС призвали развитые страны к выполнению своих обязательств по защите климата. Министр экономического развития Максим Решетников также отметил, что односторонние меры зеленого протекционизма не способствуют решению глобальной проблемы, а лишь негативно влияют на экономику и торговые цепочки стран.
Второй документ - Меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам. Подчеркивается, что запуск сотрудничества поспособствует получению странами БРИКС опыта по созданию углеродных рынков. Он также поможет реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц.
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Решетников убежден, что действия стран БРИКС в области изменения климата должны опираться на научные данные, аналитику и экспертизу членов сообщества.
 
БРИКСклиматизменения климата
 
 
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