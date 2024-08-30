https://1prime.ru/20240830/klimat-851236718.html
Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве
Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве - 30.08.2024, ПРАЙМ
Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве
Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T18:59+0300
2024-08-30T18:59+0300
2024-08-30T19:00+0300
брикс
климат
изменения климата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - следует из заявления.В БРИКС призвали развитые страны к выполнению своих обязательств по защите климата. Министр экономического развития Максим Решетников также отметил, что односторонние меры зеленого протекционизма не способствуют решению глобальной проблемы, а лишь негативно влияют на экономику и торговые цепочки стран.Второй документ - Меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам. Подчеркивается, что запуск сотрудничества поспособствует получению странами БРИКС опыта по созданию углеродных рынков. Он также поможет реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц. Решетников убежден, что действия стран БРИКС в области изменения климата должны опираться на научные данные, аналитику и экспертизу членов сообщества.
https://1prime.ru/20240830/pomosch-851234599.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, климат, изменения климата
БРИКС, климат, изменения климата
Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве
Минэкономразвития РФ: страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - следует из заявления.
В БРИКС призвали развитые страны к выполнению своих обязательств по защите климата. Министр экономического развития Максим Решетников также отметил, что односторонние меры зеленого протекционизма не способствуют решению глобальной проблемы, а лишь негативно влияют на экономику и торговые цепочки стран.
Второй документ - Меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам. Подчеркивается, что запуск сотрудничества поспособствует получению странами БРИКС опыта по созданию углеродных рынков. Он также поможет реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц.
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Решетников убежден, что действия стран БРИКС в области изменения климата должны опираться на научные данные, аналитику и экспертизу членов сообщества.