https://1prime.ru/20240830/klimat-851236718.html

Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве

Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве - 30.08.2024, ПРАЙМ

Страны БРИКС подписали документ о климатическом сотрудничестве

Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T18:59+0300

2024-08-30T18:59+0300

2024-08-30T19:00+0300

брикс

климат

изменения климата

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС приняли "рамочную основу", которая охватывает проблемы изменения климата и устойчивого развития, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - следует из заявления.В БРИКС призвали развитые страны к выполнению своих обязательств по защите климата. Министр экономического развития Максим Решетников также отметил, что односторонние меры зеленого протекционизма не способствуют решению глобальной проблемы, а лишь негативно влияют на экономику и торговые цепочки стран.Второй документ - Меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам. Подчеркивается, что запуск сотрудничества поспособствует получению странами БРИКС опыта по созданию углеродных рынков. Он также поможет реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц. Решетников убежден, что действия стран БРИКС в области изменения климата должны опираться на научные данные, аналитику и экспертизу членов сообщества.

https://1prime.ru/20240830/pomosch-851234599.html

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брикс, климат, изменения климата