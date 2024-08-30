https://1prime.ru/20240830/konflikt-851233718.html

"Прямая война с Россией": в Германии забили тревогу из-за действий США

"Прямая война с Россией": в Германии забили тревогу из-за действий США - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Прямая война с Россией": в Германии забили тревогу из-за действий США

Разрешение украинским военным наносить удары по российским территориям приведет к максимальной степени эскалации конфликта, считает бизнесмен и бывший владелец... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T17:21+0300

2024-08-30T17:21+0300

2024-08-30T17:22+0300

спецоперация на украине

всу

украина

россия

сша

ракетные удары

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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Разрешение украинским военным наносить удары по российским территориям приведет к максимальной степени эскалации конфликта, считает бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом он написал в социальной сети X."Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации", — подчеркнул бизнесмен.Он также поинтересовался, когда американские конгрессмены позволили действующему президенту США Джо Байдену начать "прямую войну с Россией".Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в США обсуждают потенциальное расширение зон на российской территории для ударов ВСУ.

https://1prime.ru/20240830/donbass-851231970.html

украина

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всу, украина, россия, сша, ракетные удары