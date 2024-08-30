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"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16
Командование ВВС Украины скрывает данные о том, что украинские военные по ошибке сбили поставленный Киеву на вооружение истребитель F-16, заявила в пятницу... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:19+0300
2024-08-30T15:19+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Командование ВВС Украины скрывает данные о том, что украинские военные по ошибке сбили поставленный Киеву на вооружение истребитель F-16, заявила в пятницу депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем Telegram-канале."Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины - Прим.ред)? Какова ваша позиция?" — подчеркнула депутат.Она также уточнила, что украинское ПВО уже не в первый раз атакует свою же технику дружественным огнем. безуглая уверена, что этот невыгодный для Киева инцидент мог остаться в секрете, если бы иностранные СМИ не начали задавать вопросы."Так больше не может продолжаться. Культура лжи ведет нас к поражению.... Генералитет, оставшийся еще со времен (Виктора - ред.) Януковича (экс-президента Украины - ред.), продолжает действовать по старым схемам и воспитывает таких же последователей. "Классические" генералы ведут нас к поражению шаг за шагом", - возмутила политик.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.
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всу, f-16, украина, поставки вооружения, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, F-16, УКРАИНА, поставки вооружения, ЗАПАД
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16
Безуглая осудила командование ВСУ за попытку скрыть, что F-16 сбили по ошибке
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
Командование ВВС Украины скрывает данные о том, что украинские военные по ошибке сбили поставленный Киеву на вооружение истребитель F-16, заявила в пятницу депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем Telegram-канале
.
"Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины - Прим.ред)? Какова ваша позиция?" — подчеркнула депутат.
Она также уточнила, что украинское ПВО уже не в первый раз атакует свою же технику дружественным огнем. безуглая уверена, что этот невыгодный для Киева инцидент мог остаться в секрете, если бы иностранные СМИ не начали задавать вопросы.
"Так больше не может продолжаться. Культура лжи ведет нас к поражению.... Генералитет, оставшийся еще со времен (Виктора - ред.) Януковича (экс-президента Украины - ред.), продолжает действовать по старым схемам и воспитывает таких же последователей. "Классические" генералы ведут нас к поражению шаг за шагом", - возмутила политик.
"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16
В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.