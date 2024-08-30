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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 31 августа
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 31 августа - 30.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 31 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 10,94 копейки, до 12,0151 рубля, курс доллара снизился на 26,8 копейки, до 91,1868 рубля, | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:27+0300
2024-08-30T17:27+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 10,94 копейки, до 12,0151 рубля, курс доллара снизился на 26,8 копейки, до 91,1868 рубля, курс евро - на 1,01 рубля, до 100,7622 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США против Мосбиржи ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, евро, юань
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 31 августа
ЦБ: официальный курс юаня с субботы - 12,02 руб, доллара - 91,19 руб, евро - 100,76 руб
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 10,94 копейки, до 12,0151 рубля, курс доллара снизился на 26,8 копейки, до 91,1868 рубля, курс евро - на 1,01 рубля, до 100,7622 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США против Мосбиржи ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал на 75,3%