https://1prime.ru/20240830/lada-851229636.html
У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару
У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару - 30.08.2024, ПРАЙМ
У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару
В автомобилях Lada Vesta обнаружились проблемы с электроникой, которая может привести к возгоранию, сообщает "Avtograd news". | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:35+0300
2024-08-30T15:35+0300
2024-08-30T15:35+0300
россия
авто
lada vesta
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В автомобилях Lada Vesta обнаружились проблемы с электроникой, которая может привести к возгоранию, сообщает "Avtograd news".Отмечается, что после начала производства автомобилей было обнаружено, что программное обеспечение работает некорректно и снятие клеммы аккумулятора может вызвать возгорание. Это привело к отзыву автомобилей и добавлению новых опций.Владельцы автомобилей Lada Vesta NG также получили уведомления о необходимости проверить автоматическую коробку передач. Если уровень масла в вариаторе окажется ниже нормы или будут обнаружены стружки, вариатор будет заменен на новый.Владельцам автомобилей все работы по замене и проверке будут проведены бесплатно. В настоящее время вариатор на Lada Vesta доступен только в сочетании с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. отметили в сообществе.
https://1prime.ru/20240824/lada-851102674.html
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россия, авто, lada vesta
У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару
Avtograd news: у Lada Vesta нашли серьезную неисправность, приводящую к пожару
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
В автомобилях Lada Vesta обнаружились проблемы с электроникой, которая может привести к возгоранию, сообщает
"Avtograd news".
Отмечается, что после начала производства автомобилей было обнаружено, что программное обеспечение работает некорректно и снятие клеммы аккумулятора может вызвать возгорание. Это привело к отзыву автомобилей и добавлению новых опций.
Владельцы автомобилей Lada Vesta NG также получили уведомления о необходимости проверить автоматическую коробку передач. Если уровень масла в вариаторе окажется ниже нормы или будут обнаружены стружки, вариатор будет заменен на новый.
Владельцам автомобилей все работы по замене и проверке будут проведены бесплатно. В настоящее время вариатор на Lada Vesta доступен только в сочетании с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. отметили в сообществе.
Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль