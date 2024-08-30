https://1prime.ru/20240830/lada-851229636.html

У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару

У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару - 30.08.2024, ПРАЙМ

У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару

В автомобилях Lada Vesta обнаружились проблемы с электроникой, которая может привести к возгоранию, сообщает "Avtograd news". | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T15:35+0300

2024-08-30T15:35+0300

2024-08-30T15:35+0300

россия

авто

lada vesta

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В автомобилях Lada Vesta обнаружились проблемы с электроникой, которая может привести к возгоранию, сообщает "Avtograd news".Отмечается, что после начала производства автомобилей было обнаружено, что программное обеспечение работает некорректно и снятие клеммы аккумулятора может вызвать возгорание. Это привело к отзыву автомобилей и добавлению новых опций.Владельцы автомобилей Lada Vesta NG также получили уведомления о необходимости проверить автоматическую коробку передач. Если уровень масла в вариаторе окажется ниже нормы или будут обнаружены стружки, вариатор будет заменен на новый.Владельцам автомобилей все работы по замене и проверке будут проведены бесплатно. В настоящее время вариатор на Lada Vesta доступен только в сочетании с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. отметили в сообществе.

https://1prime.ru/20240824/lada-851102674.html

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россия, авто, lada vesta