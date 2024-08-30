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В МЧС предупредили об оставленных ВСУ минах-ловушках
В МЧС предупредили об оставленных ВСУ минах-ловушках - 30.08.2024, ПРАЙМ
В МЧС предупредили об оставленных ВСУ минах-ловушках
Вынужденные отступать в Донбассе солдаты ВСУ минируют дома мирных жителей, а также близлежащие окрестности. Мины-ловушки стали серьезной опасностью для... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:05+0300
2024-08-30T15:05+0300
2024-08-30T15:05+0300
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МАРИУПОЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Вынужденные отступать в Донбассе солдаты ВСУ минируют дома мирных жителей, а также близлежащие окрестности. Мины-ловушки стали серьезной опасностью для населения, сообщил сапер спецотряда разминирования МЧС из Севастополя. "Бывали такие случаи: граната перевернутая лежит в таких местах, где даже и не думаешь, где-то в топке (в печи - ред.). Человек в эту печь бревно сунет, и произойдет взрыв. Или под какой-нибудь картонкой, под ногами. Крючки на деревьях. Леска, крючок… а на дереве граната", - пояснили в ведомстве. Сапер рассказал, что отряд продолжает свою работу в зоне специальной военной операции уже два года. За это время специалисты разминировали территории Северодонецка, Лисичанска, Рубежного в ЛНР.Специалист подчеркнул, что многие мины были обнаружены в озерах, большая часть срабатывала на местных рыбаках. "Война, есть нечего… они идут с удочками поймать рыбы и натыкаются там на противопехотные мины, на растяжки... ну, и в квартирах тоже", - подчеркнул сотрудник ведомства. Полковник внутренней службы Николай Тисельский отметил, что такая тактика ударов по мирному населению имеет "прозападный характер". "Это в их стиле. Гадости и подлости. Исподтишка... Зайти со спины и ударить ножом в спину", - объяснил специалист.
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всу, мины, донбасс, гражданское население, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, мины, ДОНБАСС, гражданское население, ЗАПАД
В МЧС предупредили об оставленных ВСУ минах-ловушках
МЧС: ВСУ оставляют в Донбассе мины-ловушки, рассчитанные на мирное население
МАРИУПОЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Вынужденные отступать в Донбассе солдаты ВСУ минируют дома мирных жителей, а также близлежащие окрестности. Мины-ловушки стали серьезной опасностью для населения, сообщил сапер спецотряда разминирования МЧС из Севастополя.
"Бывали такие случаи: граната перевернутая лежит в таких местах, где даже и не думаешь, где-то в топке (в печи - ред.). Человек в эту печь бревно сунет, и произойдет взрыв. Или под какой-нибудь картонкой, под ногами. Крючки на деревьях. Леска, крючок… а на дереве граната", - пояснили в ведомстве.
Сапер рассказал, что отряд продолжает свою работу в зоне специальной военной операции уже два года. За это время специалисты разминировали территории Северодонецка, Лисичанска, Рубежного в ЛНР.
Специалист подчеркнул, что многие мины были обнаружены в озерах, большая часть срабатывала на местных рыбаках.
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"Война, есть нечего… они идут с удочками поймать рыбы и натыкаются там на противопехотные мины, на растяжки... ну, и в квартирах тоже", - подчеркнул сотрудник ведомства.
Полковник внутренней службы Николай Тисельский отметил, что такая тактика ударов по мирному населению имеет "прозападный характер". "Это в их стиле. Гадости и подлости. Исподтишка... Зайти со спины и ударить ножом в спину", - объяснил специалист.