https://1prime.ru/20240830/moshenniki-851216812.html

Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров

Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров - 30.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров

Мошенники стали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли, рассказала... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T06:03+0300

2024-08-30T06:03+0300

2024-08-30T06:04+0300

мошенничество

россия

мошенничество

пенсионеры

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. По словам Храпуновой, тема цифрового рубля активно эксплуатируется мошенниками, сообщения об обязательном переводе всех пенсионных и социальных выплат в цифровые рубли появились ещё год назад, но "ничего общего с действительностью они не имеют". "Тогда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ", - рассказала она. Однако большинство пенсионеров предпочитали лично посещать центры "Мои документы", где требовали принятия заявлений об отказе от перевода выплат в цифровой рубль. "Сейчас наблюдается аналогичная активность, но, с учётом прошлогодних просчётов, злоумышленники используют фишинговые ссылки", - отметила эксперт. Кроме того, Храпунова напомнила, что Банк России проводит широкую информационную и разъяснительную кампанию по знакомству населения с возможностями и преимуществами цифрового рубля, но важно помнить, что "цифровой рубль сейчас проходит лишь тестовый этап и пока нет сроков его полноценного повсеместного внедрения". Эксперт также подчеркнула, что согласно действующему законодательству россияне имеют право самостоятельно принимать решение, в какой форме им удобно получать государственные пособия и выплаты. "Поэтому никому и в голову не придёт обязывать граждан получать пенсию и выплаты таким способом, который недоступен там, где они живут", - добавила она.

https://1prime.ru/20240827/moshenniki-851142489.html

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россия, мошенничество, пенсионеры