https://1prime.ru/20240830/moshenniki-851216812.html
Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров
Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров - 30.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров
Мошенники стали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли, рассказала... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T06:03+0300
2024-08-30T06:03+0300
2024-08-30T06:04+0300
мошенничество
россия
мошенничество
пенсионеры
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. По словам Храпуновой, тема цифрового рубля активно эксплуатируется мошенниками, сообщения об обязательном переводе всех пенсионных и социальных выплат в цифровые рубли появились ещё год назад, но "ничего общего с действительностью они не имеют". "Тогда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ", - рассказала она. Однако большинство пенсионеров предпочитали лично посещать центры "Мои документы", где требовали принятия заявлений об отказе от перевода выплат в цифровой рубль. "Сейчас наблюдается аналогичная активность, но, с учётом прошлогодних просчётов, злоумышленники используют фишинговые ссылки", - отметила эксперт. Кроме того, Храпунова напомнила, что Банк России проводит широкую информационную и разъяснительную кампанию по знакомству населения с возможностями и преимуществами цифрового рубля, но важно помнить, что "цифровой рубль сейчас проходит лишь тестовый этап и пока нет сроков его полноценного повсеместного внедрения". Эксперт также подчеркнула, что согласно действующему законодательству россияне имеют право самостоятельно принимать решение, в какой форме им удобно получать государственные пособия и выплаты. "Поэтому никому и в голову не придёт обязывать граждан получать пенсию и выплаты таким способом, который недоступен там, где они живут", - добавила она.
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россия, мошенничество, пенсионеры
Мошенничество, РОССИЯ, мошенничество, пенсионеры
Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров
Эксперт Храпунова рассказала о новой схеме обмана пенсионеров в России
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
По словам Храпуновой, тема цифрового рубля активно эксплуатируется мошенниками, сообщения об обязательном переводе всех пенсионных и социальных выплат в цифровые рубли появились ещё год назад, но "ничего общего с действительностью они не имеют".
"Тогда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ", - рассказала она.
Однако большинство пенсионеров предпочитали лично посещать центры "Мои документы", где требовали принятия заявлений об отказе от перевода выплат в цифровой рубль.
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"Сейчас наблюдается аналогичная активность, но, с учётом прошлогодних просчётов, злоумышленники используют фишинговые ссылки", - отметила эксперт.
Кроме того, Храпунова напомнила, что Банк России проводит широкую информационную и разъяснительную кампанию по знакомству населения с возможностями и преимуществами цифрового рубля, но важно помнить, что "цифровой рубль сейчас проходит лишь тестовый этап и пока нет сроков его полноценного повсеместного внедрения".
Эксперт также подчеркнула, что согласно действующему законодательству россияне имеют право самостоятельно принимать решение, в какой форме им удобно получать государственные пособия и выплаты.
"Поэтому никому и в голову не придёт обязывать граждан получать пенсию и выплаты таким способом, который недоступен там, где они живут", - добавила она.