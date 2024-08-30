https://1prime.ru/20240830/neft-851230031.html

Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество

Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество - 30.08.2024, ПРАЙМ

Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество

Представители "Транснефти", "Казтрансойла" и КТК в рамках рабочей встречи обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T15:52+0300

2024-08-30T15:52+0300

2024-08-30T15:55+0300

энергетика

транснефть

казтрансойл

ктк

россия

казахстан

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/92/837229298_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21ccf522df51ba3f6e122ea300bf6916.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Представители "Транснефти", "Казтрансойла" и КТК в рамках рабочей встречи обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов, сообщается в пресс-релизе "Транснефти". "Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов, в частности, состояние и перспективы сотрудничества в рамках КТК, а также перспективы дальнейшего развития отношений. Рассмотрены вопросы научно-технического взаимодействия и развития технологической кооперации", - говорится в сообщении. Сообщается, что рабочая встреча состоялась в преддверии отраслевых праздников, которые в двух странах отмечаются в первое воскресенье сентября: День работников нефтяной и газовой промышленности – в Российской Федерации и День работников нефтегазового комплекса - в Республике Казахстан. АО "Казтрансойл" входит в группу АО НК "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи километров. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://1prime.ru/20240830/gaz-851229779.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транснефть, казтрансойл, ктк, россия, казахстан, нефть