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Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество
Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество - 30.08.2024, ПРАЙМ
Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество
Представители "Транснефти", "Казтрансойла" и КТК в рамках рабочей встречи обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:52+0300
2024-08-30T15:55+0300
энергетика
транснефть
казтрансойл
ктк
россия
казахстан
нефть
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Представители "Транснефти", "Казтрансойла" и КТК в рамках рабочей встречи обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов, сообщается в пресс-релизе "Транснефти". "Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов, в частности, состояние и перспективы сотрудничества в рамках КТК, а также перспективы дальнейшего развития отношений. Рассмотрены вопросы научно-технического взаимодействия и развития технологической кооперации", - говорится в сообщении. Сообщается, что рабочая встреча состоялась в преддверии отраслевых праздников, которые в двух странах отмечаются в первое воскресенье сентября: День работников нефтяной и газовой промышленности – в Российской Федерации и День работников нефтегазового комплекса - в Республике Казахстан. АО "Казтрансойл" входит в группу АО НК "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи километров. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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транснефть, казтрансойл, ктк, россия, казахстан, нефть
Энергетика, Транснефть, КазТрансОйл, КТК, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть
15:52 30.08.2024 (обновлено: 15:55 30.08.2024)
 
Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество

"Транснефть", "Казтрансойл" и КТК обсудили взаимодействие в транспортировке энергоресурсов

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВвод в эксплуатацию участка Восточного нефтепровода
Ввод в эксплуатацию участка Восточного нефтепровода - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Представители "Транснефти", "Казтрансойла" и КТК в рамках рабочей встречи обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов, сообщается в пресс-релизе "Транснефти".
"Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов, в частности, состояние и перспективы сотрудничества в рамках КТК, а также перспективы дальнейшего развития отношений. Рассмотрены вопросы научно-технического взаимодействия и развития технологической кооперации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что рабочая встреча состоялась в преддверии отраслевых праздников, которые в двух странах отмечаются в первое воскресенье сентября: День работников нефтяной и газовой промышленности – в Российской Федерации и День работников нефтегазового комплекса - в Республике Казахстан.
АО "Казтрансойл" входит в группу АО НК "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи километров.
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Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
 
ЭнергетикаТранснефтьКазТрансОйлКТКРОССИЯКАЗАХСТАННефть
 
 
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