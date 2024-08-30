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Эксперт рассказал о роли нефти в мире через 15 лет - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт рассказал о роли нефти в мире через 15 лет
Эксперт рассказал о роли нефти в мире через 15 лет - 30.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о роли нефти в мире через 15 лет
Нефть в мире к 2040-2050-м годам станет нишевым продуктом, который будет использоваться лишь в специальных целях ограниченным кругом потребителей. От нее,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T19:32+0300
2024-08-30T19:34+0300
энергетика
нефть
декарбонизация
энергоресурсы
энергопотребление
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Нефть в мире к 2040-2050-м годам станет нишевым продуктом, который будет использоваться лишь в специальных целях ограниченным кругом потребителей. От нее, однако, не откажутся совсем, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Он считает, что снижение спроса предполагает достижение минимальных выбросов диоксида углерода и других вредных веществ, или декарбонизация. При этом все равно останутся дальние перевозки, сложные районы. Нефть будет также востребованной в химической промышленности. Белогорьев подчеркнул, что за счет отказа от нефти страны стремятся не только к декарбонизации, Они также хотят достичь способности самостоятельного энергетического обеспечения. Именно поэтому, указывает эксперт, на возобновляемые источники энергии, электромобили быстрее всего переходят страны, у которых либо вовсе нет, либо недостаточно собственной добычи ископаемых энергоресурсов. "Помимо энергетической безопасности, такой энергетический "национализм" ведет к снижению импорта и к улучшению торгового баланса. Также он создает производства, рабочие места внутри страны. То есть оказывается много заинтересованных игроков", - объяснил глава ИЭФ.
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нефть, декарбонизация, энергоресурсы, энергопотребление
Энергетика, Нефть, декарбонизация, энергоресурсы, Энергопотребление
19:32 30.08.2024 (обновлено: 19:34 30.08.2024)
 
Эксперт рассказал о роли нефти в мире через 15 лет

Белогорьев: нефть в мире станет нишевым продуктом, но от нее не откажутся

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Нефть в мире к 2040-2050-м годам станет нишевым продуктом, который будет использоваться лишь в специальных целях ограниченным кругом потребителей. От нее, однако, не откажутся совсем, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
Он считает, что снижение спроса предполагает достижение минимальных выбросов диоксида углерода и других вредных веществ, или декарбонизация. При этом все равно останутся дальние перевозки, сложные районы. Нефть будет также востребованной в химической промышленности.
Белогорьев подчеркнул, что за счет отказа от нефти страны стремятся не только к декарбонизации, Они также хотят достичь способности самостоятельного энергетического обеспечения. Именно поэтому, указывает эксперт, на возобновляемые источники энергии, электромобили быстрее всего переходят страны, у которых либо вовсе нет, либо недостаточно собственной добычи ископаемых энергоресурсов.
"Помимо энергетической безопасности, такой энергетический "национализм" ведет к снижению импорта и к улучшению торгового баланса. Также он создает производства, рабочие места внутри страны. То есть оказывается много заинтересованных игроков", - объяснил глава ИЭФ.
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ЭнергетикаНефтьдекарбонизацияэнергоресурсыЭнергопотребление
 
 
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