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"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск

"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск - 30.08.2024, ПРАЙМ

"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск

Запад, продолжающий поставлять ВСУ оружие, так же причастен к зверствам украинских военных в Курской области, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T18:35+0300

2024-08-30T18:35+0300

2024-08-30T18:35+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

украина

всу

гражданское население

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ООН, 30 авг – ПРАЙМ. Запад, продолжающий поставлять ВСУ оружие, так же причастен к зверствам украинских военных в Курской области, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он считает, что атака Киева на российские приграничные районы стала фатальным просчетом главы киевского режима. Беспрецедентное нападение ВСУ, по словам Полянского, продемонстрировало, как "головорезы с нацистской символикой" грабят, мародерствуют и расстреливают гражданское население. "Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, которую США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от "курской авантюры" Зеленского откреститься", - объявил Полянский в ходе заседания Совета безопасности ООН. "Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру", – резюмировал дипломат, подчеркнул, что Зеленский не решился бы на подобный выпад без одобрения западных партнеров.

https://1prime.ru/20240830/istrebitel-851236324.html

запад

украина

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владимир зеленский, запад, украина, всу, гражданское население