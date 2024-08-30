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"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск
"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск - 30.08.2024, ПРАЙМ
"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск
Запад, продолжающий поставлять ВСУ оружие, так же причастен к зверствам украинских военных в Курской области, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T18:35+0300
2024-08-30T18:35+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
украина
всу
гражданское население
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ООН, 30 авг – ПРАЙМ. Запад, продолжающий поставлять ВСУ оружие, так же причастен к зверствам украинских военных в Курской области, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он считает, что атака Киева на российские приграничные районы стала фатальным просчетом главы киевского режима. Беспрецедентное нападение ВСУ, по словам Полянского, продемонстрировало, как "головорезы с нацистской символикой" грабят, мародерствуют и расстреливают гражданское население. "Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, которую США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от "курской авантюры" Зеленского откреститься", - объявил Полянский в ходе заседания Совета безопасности ООН. "Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру", – резюмировал дипломат, подчеркнул, что Зеленский не решился бы на подобный выпад без одобрения западных партнеров.
https://1prime.ru/20240830/istrebitel-851236324.html
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владимир зеленский, запад, украина, всу, гражданское население
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, УКРАИНА, ВСУ, гражданское население
18:35 30.08.2024
 
"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск

Полянский: Запад, поставляя оружие, вляпался в "курскую авантюру" Киева

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ООН, 30 авг – ПРАЙМ. Запад, продолжающий поставлять ВСУ оружие, так же причастен к зверствам украинских военных в Курской области, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он считает, что атака Киева на российские приграничные районы стала фатальным просчетом главы киевского режима. Беспрецедентное нападение ВСУ, по словам Полянского, продемонстрировало, как "головорезы с нацистской символикой" грабят, мародерствуют и расстреливают гражданское население.
"Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, которую США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от "курской авантюры" Зеленского откреститься", - объявил Полянский в ходе заседания Совета безопасности ООН.
"Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру", – резюмировал дипломат, подчеркнул, что Зеленский не решился бы на подобный выпад без одобрения западных партнеров.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЗАПАДУКРАИНАВСУгражданское население
 
 
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