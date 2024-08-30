https://1prime.ru/20240830/pilot-851239194.html

"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16

"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16

Уничтожение истребителя F-16 на украинской территории показывает, что Киев может потерять все полученное вооружение и пилотов, считает экс-советник Леонида... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T21:18+0300

2024-08-30T21:18+0300

2024-08-30T21:18+0300

спецоперация на украине

f-16

всу

владимир зеленский

истребители

отставка зеленского

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уничтожение истребителя F-16 на украинской территории показывает, что Киев может потерять все полученное вооружение и пилотов, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Если так при каждом ударе и каждой битве будут теряться F-16 с людьми такого уровня — этого пилота ведь надо было готовить, — то не хватит никаких F-16, и летчиков столько не найдешь. То есть мы с вами имеем по сути полную катастрофу", — подчеркнул Соскин.Эксперт считает, что произошедший инцидент свидетельствует как о бессилии украинской армии защитить свои малочисленные ресурсы, так и о ненадежности управленцев, пытающихся всеми способами скрыть от общественности свои промахи."Зеленский по-хорошему должен просто уйти в отставку", — резюмировал экс-советник Кучмы.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238751.html

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f-16, всу, владимир зеленский, истребители, отставка зеленского