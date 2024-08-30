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Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине

Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ

Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине

Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T17:39+0300

2024-08-30T17:39+0300

2024-08-30T17:39+0300

спецоперация на украине

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он также подчеркнул, что новые транши военной помощи Украине осуществляются с доходов замороженных российских активов."Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине", - уточнил политик. По примеру Североатлантического альянса, главы европейских государств приняли решении об открытии офиса связи в Киеве по координации поставляемой ВСУ помощи. "Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - заявил Боррель.Он также пообещал урегулировать вопрос блокировки Венгрией решения о выделении дополнительных шести миллиардов евро на финансирование военных поставок Украине.

https://1prime.ru/20240830/borrel-851234262.html

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