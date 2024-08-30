https://1prime.ru/20240830/pomosch-851234599.html
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:39+0300
2024-08-30T17:39+0300
2024-08-30T17:39+0300
спецоперация на украине
жозеп боррель
ес
военная помощь украине
помощь украине
финансовая помощь для украины
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/28/841322859_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1cf40925c55ba2ac4dd0de2e69b833d5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он также подчеркнул, что новые транши военной помощи Украине осуществляются с доходов замороженных российских активов."Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине", - уточнил политик. По примеру Североатлантического альянса, главы европейских государств приняли решении об открытии офиса связи в Киеве по координации поставляемой ВСУ помощи. "Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - заявил Боррель.Он также пообещал урегулировать вопрос блокировки Венгрией решения о выделении дополнительных шести миллиардов евро на финансирование военных поставок Украине.
https://1prime.ru/20240830/borrel-851234262.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/28/841322859_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_171192326e6dc18d5b1bcce11219cd63.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, ес, военная помощь украине, помощь украине, финансовая помощь для украины, замороженные российские активы
Спецоперация на Украине, Жозеп Боррель, ЕС, военная помощь Украине, помощь Украине, финансовая помощь для Украины, замороженные российские активы
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Боррель: страны ЕС оказали Украине военную помощь на 43,5 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Он также подчеркнул, что новые транши военной помощи Украине осуществляются с доходов замороженных российских активов.
"Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине", - уточнил политик.
По примеру Североатлантического альянса, главы европейских государств приняли решении об открытии офиса связи в Киеве по координации поставляемой ВСУ помощи. "Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - заявил Боррель.
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России
Он также пообещал урегулировать вопрос блокировки Венгрией решения о выделении дополнительных шести миллиардов евро на финансирование военных поставок Украине.