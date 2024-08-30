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Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине
Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:39+0300
2024-08-30T17:39+0300
спецоперация на украине
жозеп боррель
ес
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финансовая помощь для украины
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он также подчеркнул, что новые транши военной помощи Украине осуществляются с доходов замороженных российских активов."Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине", - уточнил политик. По примеру Североатлантического альянса, главы европейских государств приняли решении об открытии офиса связи в Киеве по координации поставляемой ВСУ помощи. "Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - заявил Боррель.Он также пообещал урегулировать вопрос блокировки Венгрией решения о выделении дополнительных шести миллиардов евро на финансирование военных поставок Украине.
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жозеп боррель, ес, военная помощь украине, помощь украине, финансовая помощь для украины, замороженные российские активы
Спецоперация на Украине, Жозеп Боррель, ЕС, военная помощь Украине, помощь Украине, финансовая помощь для Украины, замороженные российские активы
17:39 30.08.2024
 
Боррель назвал объем военной помощи ЕС Украине

Боррель: страны ЕС оказали Украине военную помощь на 43,5 млрд евро

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Европейский союз уже оказал Киеву только военную помощь на 43,5 миллиарда евро, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Он также подчеркнул, что новые транши военной помощи Украине осуществляются с доходов замороженных российских активов.
"Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине", - уточнил политик.
По примеру Североатлантического альянса, главы европейских государств приняли решении об открытии офиса связи в Киеве по координации поставляемой ВСУ помощи. "Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - заявил Боррель.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России
17:35
Он также пообещал урегулировать вопрос блокировки Венгрией решения о выделении дополнительных шести миллиардов евро на финансирование военных поставок Украине.
 
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