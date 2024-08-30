https://1prime.ru/20240830/porazhenie-851230329.html

"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации

"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации

ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T23:30+0300

2024-08-30T23:30+0300

2024-08-30T23:30+0300

спецоперация на украине

всу

донбасс

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a85f65021be37334761a1ba1dfb595c.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе — прим. ред.)", — заявил военный.Уилкерсон считает, что, продолжая атаковать российские населенные пункты на приграничных территориях РФ, киевский режим делает только хуже, поскольку большие потери ресурсов не приносят никаких результатов. Он также подметил, что Киев продолжает направлять большую часть стратегического резерва именно в Курскую область, тем самым ослабляя оборону ВСУ на других направлениях."Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — заключил полковник в отставке.

https://1prime.ru/20240830/voyna-851229916.html

донбасс

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, донбасс, украина