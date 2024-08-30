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"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T23:30+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе — прим. ред.)", — заявил военный.Уилкерсон считает, что, продолжая атаковать российские населенные пункты на приграничных территориях РФ, киевский режим делает только хуже, поскольку большие потери ресурсов не приносят никаких результатов. Он также подметил, что Киев продолжает направлять большую часть стратегического резерва именно в Курскую область, тем самым ослабляя оборону ВСУ на других направлениях."Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — заключил полковник в отставке.
https://1prime.ru/20240830/voyna-851229916.html
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всу, донбасс, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, УКРАИНА
23:30 30.08.2024
 
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации

Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе — прим. ред.)", — заявил военный.
Уилкерсон считает, что, продолжая атаковать российские населенные пункты на приграничных территориях РФ, киевский режим делает только хуже, поскольку большие потери ресурсов не приносят никаких результатов. Он также подметил, что Киев продолжает направлять большую часть стратегического резерва именно в Курскую область, тем самым ослабляя оборону ВСУ на других направлениях.
"Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — заключил полковник в отставке.
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Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССУКРАИНА
 
 
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