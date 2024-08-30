https://1prime.ru/20240830/porazhenie-851230329.html
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T23:30+0300
2024-08-30T23:30+0300
2024-08-30T23:30+0300
спецоперация на украине
всу
донбасс
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a85f65021be37334761a1ba1dfb595c.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе — прим. ред.)", — заявил военный.Уилкерсон считает, что, продолжая атаковать российские населенные пункты на приграничных территориях РФ, киевский режим делает только хуже, поскольку большие потери ресурсов не приносят никаких результатов. Он также подметил, что Киев продолжает направлять большую часть стратегического резерва именно в Курскую область, тем самым ослабляя оборону ВСУ на других направлениях."Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — заключил полковник в отставке.
https://1prime.ru/20240830/voyna-851229916.html
донбасс
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc1db0b5ee5a9aeba1966ff490e8a78f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, донбасс, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, УКРАИНА
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
ВСУ ежедневно терпят поражения на основной линии фронта СВО, рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Своим мнением он поделился в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе — прим. ред.)", — заявил военный.
Уилкерсон считает, что, продолжая атаковать российские населенные пункты на приграничных территориях РФ, киевский режим делает только хуже, поскольку большие потери ресурсов не приносят никаких результатов. Он также подметил, что Киев продолжает направлять большую часть стратегического резерва именно в Курскую область, тем самым ослабляя оборону ВСУ на других направлениях.
"Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — заключил полковник в отставке.
"Во имя всего святого". В США сделали тревожное заявление о ядерной войне