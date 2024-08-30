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"Сумасшествие". Аналитик ЦРУ рассказал о военных потерях США на Украине

"Сумасшествие". Аналитик ЦРУ рассказал о военных потерях США на Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Сумасшествие". Аналитик ЦРУ рассказал о военных потерях США на Украине

Многие американские офицеры занимаются военным планировании в бункерах Киеве. Но после ударов по этим бункерам в США не сообщают о гибели своих военных, заявил... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:26+0300

2024-08-30T11:26+0300

2024-08-30T11:27+0300

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сша

потери

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Многие американские офицеры занимаются военным планировании в бункерах Киеве. Но после ударов по этим бункерам в США не сообщают о гибели своих военных, заявил в беседе с YouTube-каналом Redacted экс-аналитик ЦРУ Майкл Шойер.По его словам, с самого начала масштабных боевых действий на Украине в США сообщалось, что в защищенных бункерах в Киеве многие натовские офицеры, включая американских военных, участвую в закрытых собраниях по военному планированию.При этом российская сторона, как подчеркивает аналитик, неоднократно сообщала о нанесении ударов "по одному, двум, трем или четырем таким бункерам"."В западной прессе даже сообщений нет о том, что какой-то объект попал под удар. Что уж говорить о сообщениях о том, были ли погибшие", - отметил Шойер."Что происходит с теми, кто там погибает, получает ранения или увечья? Почему нам не сообщают эти цифры? И как же их родители, жены, сестры? Неужели им не сообщили?" - вопрошает бывший цэрэушник.А затем предполагает и спрашивает одновременно: "Или сообщили и заставили молчать? <...> Считать, что американцы в этих войнах не погибают — сумасшествие".Подытоживая, Шойер высказался уже в утвердительной форме: "Как и во всем остальном в этой стране (США – прим. ред.), самое главное держат в секрете, перевирают или просто замалчивают".

https://1prime.ru/20240829/ssha-851212822.html

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сша, потери, украина