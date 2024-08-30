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"Не рассматриваем". В Польше резко ответили на просьбу Киева сбивать ракеты - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Не рассматриваем". В Польше резко ответили на просьбу Киева сбивать ракеты
"Не рассматриваем". В Польше резко ответили на просьбу Киева сбивать ракеты - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Не рассматриваем". В Польше резко ответили на просьбу Киева сбивать ракеты
В Польше даже не стоит на повестке вопрос использования авиации для сбивания ракет над украинской территорией, заявил заместитель министра национальной обороны... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:59+0300
2024-08-30T17:59+0300
спецоперация на украине
польша
ракеты
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ВАРШАВА, 30 авг - ПРАЙМ. В Польше даже не стоит на повестке вопрос использования авиации для сбивания ракет над украинской территорией, заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский, подчеркнув категоричную позицию государства по этому вопросу. "Мы не рассматриваем ни в каком формате то, что является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать ракеты или дроны с территории Польши", - рассказал замминистра. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса предоставили Киеву достаточное количество ПВО, чтобы не использовать сторонние силы.Залевский в очередной раз напомнил, что страны военного блока и Евросоюза не являются сторонами конфликта Киева и Москвы.Ранее глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной.
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польша, ракеты, украина, нато, ес
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, ракеты, УКРАИНА, НАТО, ЕС
17:59 30.08.2024
 
"Не рассматриваем". В Польше резко ответили на просьбу Киева сбивать ракеты

Залевский: Польша даже не рассматривает возможности сбивать ракеты над Украиной

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 30 авг - ПРАЙМ. В Польше даже не стоит на повестке вопрос использования авиации для сбивания ракет над украинской территорией, заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский, подчеркнув категоричную позицию государства по этому вопросу.
"Мы не рассматриваем ни в каком формате то, что является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать ракеты или дроны с территории Польши", - рассказал замминистра. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса предоставили Киеву достаточное количество ПВО, чтобы не использовать сторонние силы.
Залевский в очередной раз напомнил, что страны военного блока и Евросоюза не являются сторонами конфликта Киева и Москвы.
Ранее глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной.
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Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАракетыУКРАИНАНАТОЕС
 
 
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