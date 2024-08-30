https://1prime.ru/20240830/soldaty-851221768.html

"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ

"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ

Украинские военные жалуются на то, что мобилизованные солдаты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), отправленные в район Красноармейска, не готовы к бою и убегают при... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:55+0300

2024-08-30T10:55+0300

2024-08-30T10:55+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на то, что мобилизованные солдаты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), отправленные в район Красноармейска, не готовы к бою и убегают при первом взрыве. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times."Они в оцепенении ... они не знают, что делать в реальном бою", - цитирует газета одного из украинских военнослужащих.По словам собеседника издания, новобранцы "разворачиваются и бегут при первом же взрыве".Ранее СМИ отмечали, что проблемы ВСУ усугубляются "идиотскими" приказами их командиров. В интернете распространены видеозаписи насильственной мобилизации, где представители военкоматов применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста и похищают их.Кроме того, Киев перебросил своих лучших бойцов для наступления на Курскую область, в то время как на Красноармейское направление прибыли необученные военные.

https://1prime.ru/20240830/svo-851219081.html

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