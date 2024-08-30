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"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ
"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ
Украинские военные жалуются на то, что мобилизованные солдаты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), отправленные в район Красноармейска, не готовы к бою и убегают при... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:55+0300
2024-08-30T10:55+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на то, что мобилизованные солдаты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), отправленные в район Красноармейска, не готовы к бою и убегают при первом взрыве. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times."Они в оцепенении ... они не знают, что делать в реальном бою", - цитирует газета одного из украинских военнослужащих.По словам собеседника издания, новобранцы "разворачиваются и бегут при первом же взрыве".Ранее СМИ отмечали, что проблемы ВСУ усугубляются "идиотскими" приказами их командиров. В интернете распространены видеозаписи насильственной мобилизации, где представители военкоматов применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста и похищают их.Кроме того, Киев перебросил своих лучших бойцов для наступления на Курскую область, в то время как на Красноармейское направление прибыли необученные военные.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
10:55 30.08.2024
 
"Бегут при первом взрыве". Британские СМИ выяснили неудобную правду о ВСУ

FT: мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на то, что мобилизованные солдаты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), отправленные в район Красноармейска, не готовы к бою и убегают при первом взрыве. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times.
"Они в оцепенении ... они не знают, что делать в реальном бою", - цитирует газета одного из украинских военнослужащих.
По словам собеседника издания, новобранцы "разворачиваются и бегут при первом же взрыве".
Ранее СМИ отмечали, что проблемы ВСУ усугубляются "идиотскими" приказами их командиров. В интернете распространены видеозаписи насильственной мобилизации, где представители военкоматов применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста и похищают их.
Кроме того, Киев перебросил своих лучших бойцов для наступления на Курскую область, в то время как на Красноармейское направление прибыли необученные военные.
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Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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