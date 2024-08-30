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Экспорт СПГ из США в Евросоюз вырос в июне
Экспорт СПГ из США в Евросоюз вырос в июне - 30.08.2024, ПРАЙМ
Экспорт СПГ из США в Евросоюз вырос в июне
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европейского союза (ЕС) в июне увеличились на 1,9% по сравнению с предшествовавшим месяцем - до... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T21:27+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европейского союза (ЕС) в июне увеличились на 1,9% по сравнению с предшествовавшим месяцем - до 136,131 миллиарда кубических футов (2,9 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в июне США поставили в другие страны 356,423 миллиарда кубических футов (7,5 миллиона тонн) СПГ, что на 3,1% меньше показателя мая. На страны ЕС в июне пришлось около 38% всего экспорта сжиженного газа страны. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США приходится на Нидерланды, в отчетном месяце он составил 34,89 миллиарда кубических футов (0,7 миллиона тонн), что на 7,4% меньше показателя предшествовавшего месяца. Затем следует Германия, куда США поставили за отчетный период 17,97 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), что на 31,3% меньше, чем в мае. Примерно столько же насчитывают поставки в Италию, Испанию и Польшу. Экспорт из США во Францию в июне при этом упал втрое - до 6,63 миллиарда кубических футов (0,1 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, 200 миллиардов - в декабре 2019 года. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд в более чем 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
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спг, поставки спг, сша, ес
Энергетика, СПГ, поставки СПГ, США, ЕС
Экспорт СПГ из США в Евросоюз вырос в июне
Экспорт СПГ из США в ЕС в июне вырос к маю до 2,9 млн тонн
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европейского союза (ЕС) в июне увеличились на 1,9% по сравнению с предшествовавшим месяцем - до 136,131 миллиарда кубических футов (2,9 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США.
Всего в июне США поставили в другие страны 356,423 миллиарда кубических футов (7,5 миллиона тонн) СПГ, что на 3,1% меньше показателя мая. На страны ЕС в июне пришлось около 38% всего экспорта сжиженного газа страны.
Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США приходится на Нидерланды, в отчетном месяце он составил 34,89 миллиарда кубических футов (0,7 миллиона тонн), что на 7,4% меньше показателя предшествовавшего месяца. Затем следует Германия, куда США поставили за отчетный период 17,97 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), что на 31,3% меньше, чем в мае. Примерно столько же насчитывают поставки в Италию, Испанию и Польшу.
Экспорт из США во Францию в июне при этом упал втрое - до 6,63 миллиарда кубических футов (0,1 миллиона тонн).
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США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, 200 миллиардов - в декабре 2019 года. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд в более чем 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года.
Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.