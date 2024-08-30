https://1prime.ru/20240830/svo-851219081.html

"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе

"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе

Окончательный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе – уже лишь вопрос времени, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил своем... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T09:08+0300

2024-08-30T09:08+0300

2024-08-30T09:10+0300

спецоперация на украине

всу

донбасс

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231042_0:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_8315884a0edbd8d7f24a9249825732dc.jpg

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Окончательный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе – уже лишь вопрос времени, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил своем блоге на YouTube."В этом районе (в Донбассе – прим. ред.) украинцы столкнулись с масштабным кризисом... – заявил Меркурис. – Не думаю, что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации".По его словам, ВС России постоянно добиваются успеха, обрушая украинскую оборону вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск — прим. ред.) Вместе с тем он отметил, что российские войска в этом регионе перерезали линии снабжения ВСУ.Вчера МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР.

https://1prime.ru/20240829/istrebitel-851213638.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, донбасс, экспертное мнение