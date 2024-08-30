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"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе
"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе
Окончательный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе – уже лишь вопрос времени, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил своем... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T09:08+0300
2024-08-30T09:10+0300
спецоперация на украине
всу
донбасс
экспертное мнение
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Окончательный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе – уже лишь вопрос времени, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил своем блоге на YouTube."В этом районе (в Донбассе – прим. ред.) украинцы столкнулись с масштабным кризисом... – заявил Меркурис. – Не думаю, что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации".По его словам, ВС России постоянно добиваются успеха, обрушая украинскую оборону вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск — прим. ред.) Вместе с тем он отметил, что российские войска в этом регионе перерезали линии снабжения ВСУ.Вчера МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР.
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всу, донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, экспертное мнение
09:08 30.08.2024 (обновлено: 09:10 30.08.2024)
 
"Масштабный кризис". На Западе переживают за ВСУ в Донбассе

Меркурис: ВСУ в Донбассе столкнулись с масштабным кризисом

© Фото : Минобороны РФУничтожение самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" в Херсонской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки М109 Паладин в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Окончательный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе – уже лишь вопрос времени, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил своем блоге на YouTube.
"В этом районе (в Донбассе – прим. ред.) украинцы столкнулись с масштабным кризисом... – заявил Меркурис. – Не думаю, что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации".
По его словам, ВС России постоянно добиваются успеха, обрушая украинскую оборону вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск — прим. ред.) Вместе с тем он отметил, что российские войска в этом регионе перерезали линии снабжения ВСУ.
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Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССэкспертное мнение
 
 
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