https://1prime.ru/20240830/telegram--851222762.html
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым - 30.08.2024, ПРАЙМ
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым
Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов при выручке в 342 миллиона долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансовый... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:23+0300
2024-08-30T11:23+0300
2024-08-30T11:24+0300
telegram
мессенджер telegram
ipo
павел дуров
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов при выручке в 342 миллиона долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет. Потери удалось частично компенсировать ростом стоимости цифровых активов компании, которые тогда в общей сложности стоили почти 400 миллионов долларов; а в 2024 году компания продала Toncoin на сумму более чем в 244 миллиона долларов, отмечает издание. Однако стоимость этой цифровой валюты с момента появления сообщений о задержании основателя мессенджера Павла Дурова сократилась примерно на 20 процентов 0 до 5,46 доллара. В то же время планы под ударом оказались и планы Telegram на проведение IPO. Резонансный арест Павла Дурова французскими властями вызвал серьезное беспокойство в технологическом и криптовалютном сообществах. Это событие поднимает важные вопросы свободы Интернета, конфиденциальности данных и успешного развития рынка криптовалют, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
https://1prime.ru/20240826/telegram-851115256.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_bbbd270d8684bf4506c3ca4994c40035.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, мессенджер telegram, ipo, павел дуров
Telegram, мессенджер Telegram, IPO, Павел Дуров
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым
FT: выручка Telegram в 2023 году составила $342 млн, убытки — $173 млн