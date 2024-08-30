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FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым - 30.08.2024, ПРАЙМ
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FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым - 30.08.2024, ПРАЙМ
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым
Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов при выручке в 342 миллиона долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансовый... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:23+0300
2024-08-30T11:24+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов при выручке в 342 миллиона долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет. Потери удалось частично компенсировать ростом стоимости цифровых активов компании, которые тогда в общей сложности стоили почти 400 миллионов долларов; а в 2024 году компания продала Toncoin на сумму более чем в 244 миллиона долларов, отмечает издание. Однако стоимость этой цифровой валюты с момента появления сообщений о задержании основателя мессенджера Павла Дурова сократилась примерно на 20 процентов 0 до 5,46 доллара. В то же время планы под ударом оказались и планы Telegram на проведение IPO. Резонансный арест Павла Дурова французскими властями вызвал серьезное беспокойство в технологическом и криптовалютном сообществах. Это событие поднимает важные вопросы свободы Интернета, конфиденциальности данных и успешного развития рынка криптовалют, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
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telegram, мессенджер telegram, ipo, павел дуров
Telegram, мессенджер Telegram, IPO, Павел Дуров
11:23 30.08.2024 (обновлено: 11:24 30.08.2024)
 
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым

FT: выручка Telegram в 2023 году составила $342 млн, убытки — $173 млн

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов при выручке в 342 миллиона долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет.
Потери удалось частично компенсировать ростом стоимости цифровых активов компании, которые тогда в общей сложности стоили почти 400 миллионов долларов; а в 2024 году компания продала Toncoin на сумму более чем в 244 миллиона долларов, отмечает издание.
Однако стоимость этой цифровой валюты с момента появления сообщений о задержании основателя мессенджера Павла Дурова сократилась примерно на 20 процентов 0 до 5,46 доллара. В то же время планы под ударом оказались и планы Telegram на проведение IPO.
Резонансный арест Павла Дурова французскими властями вызвал серьезное беспокойство в технологическом и криптовалютном сообществах. Это событие поднимает важные вопросы свободы Интернета, конфиденциальности данных и успешного развития рынка криптовалют, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
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