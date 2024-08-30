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Власти Белоруссии ввели тариф на транзит нефти до границы с Украиной
Власти Белоруссии ввели тариф на транзит нефти до границы с Украиной - 30.08.2024, ПРАЙМ
Власти Белоруссии ввели тариф на транзит нефти до границы с Украиной
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело новый тариф на транспортировку нефти по трубопроводу по территории республики – на... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T19:08+0300
2024-08-30T19:08+0300
2024-08-30T19:08+0300
энергетика
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МИНСК, 30 авг – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело новый тариф на транспортировку нефти по трубопроводу по территории республики – на участке от Унечи до границы республики с Украиной. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии. "Приложение 1 к постановлению министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 января 2024 года "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" дополнить пунктом следующего содержания: Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины - 215,78 (российского рубля за тонну нетто без налога на добавленную стоимость – ред.)", - говорится в постановлении, которое вступило в силу 30 августа. Ранее в этом году министерством были установлены тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть "Дружба", расположенным на белорусской территории, только по маршрутам Унеча (Высокое) - Адамова Застава (от границы РФ до Польши, 629,26 российского рубля) и Унеча (Высокое) – Броды (от границы с РФ до города во Львовской области Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии, 215,78 российского рубля).-0-
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белоруссия, транзит, нефть, украина
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, транзит, Нефть, УКРАИНА
Власти Белоруссии ввели тариф на транзит нефти до границы с Украиной
Власти Белоруссии ввели тариф на транзит нефти на участке от Унечи до Украины
МИНСК, 30 авг – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело новый тариф на транспортировку нефти по трубопроводу по территории республики – на участке от Унечи до границы республики с Украиной.
Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
"Приложение 1 к постановлению министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 января 2024 года "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" дополнить пунктом следующего содержания: Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины - 215,78 (российского рубля за тонну нетто без налога на добавленную стоимость – ред.)", - говорится в постановлении, которое вступило в силу 30 августа.
Ранее в этом году министерством были установлены тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть "Дружба", расположенным на белорусской территории, только по маршрутам Унеча (Высокое) - Адамова Застава (от границы РФ до Польши, 629,26 российского рубля) и Унеча (Высокое) – Броды (от границы с РФ до города во Львовской области Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии, 215,78 российского рубля).-0-
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ