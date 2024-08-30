https://1prime.ru/20240830/ukaz-851238882.html

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука, следует из текста указа. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T20:50+0300

2024-08-30T20:50+0300

2024-08-30T20:50+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

ввс

указ

увольнение

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука, следует из текста указа. "Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте документа, датированного 30 августа текущего года. Причины не раскрываются.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.политолог Яков Кедми подчеркнул, что уничтожение поставленного Украине Западом истребителя F-16 неудивительно, потому что украинских пилотов тренируют на скорую руку, пренебрегая качественной подготовкой.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238195.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, ввс, указ, увольнение