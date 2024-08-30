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Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука, следует из текста указа. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T20:50+0300
2024-08-30T20:50+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
ввс
указ
увольнение
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука, следует из текста указа. "Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте документа, датированного 30 августа текущего года. Причины не раскрываются.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.политолог Яков Кедми подчеркнул, что уничтожение поставленного Украине Западом истребителя F-16 неудивительно, потому что украинских пилотов тренируют на скорую руку, пренебрегая качественной подготовкой.
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владимир зеленский, ввс, указ, увольнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВВС, указ, увольнение
20:50 30.08.2024
 
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Зеленский уволил главнокомандующего украинских ВВС Олещука

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука, следует из текста указа.
"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте документа, датированного 30 августа текущего года. Причины не раскрываются.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.
политолог Яков Кедми подчеркнул, что уничтожение поставленного Украине Западом истребителя F-16 неудивительно, потому что украинских пилотов тренируют на скорую руку, пренебрегая качественной подготовкой.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВВСуказувольнение
 
 
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