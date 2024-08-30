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США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс

США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс - 30.08.2024, ПРАЙМ

США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс

США участвуют в столкновении России и Украины на стороне Киева. Они напрямую задействованы в конфликте, поскольку принимают решения и выстраивают стратегию,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T21:59+0300

2024-08-30T21:59+0300

2024-08-30T21:59+0300

спецоперация на украине

украина

россия

поставки вооружения

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. США участвуют в столкновении России и Украины на стороне Киева. Они напрямую задействованы в конфликте, поскольку принимают решения и выстраивают стратегию, считает американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он рассказал в интервью Такеру Карлсону."Мы в состоянии горячей войны, потому что не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, советуем, но еще и располагаем персоналом на месте. Они необязательно в американской форме, иногда они называются наемниками, иногда просто не опознаны. Но они принимают решения, и Россия знает это. И это само по себе причина для тревоги", - подчеркнул эксперт.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, россия, поставки вооружения, финансовая помощь для украины