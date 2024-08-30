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"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ
Солдаты ВСУ, находящиеся в Курской области, вынуждены скрываться, чтобы сохранить себе жизнь, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он заявил в... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T20:06+0300
2024-08-30T20:06+0300
2024-08-30T20:06+0300
спецоперация на украине
всу
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россия
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ, находящиеся в Курской области, вынуждены скрываться, чтобы сохранить себе жизнь, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Экс-аналитик убежден, что у ВСУ недостаточно ресурсов, чтобы установить контроль над транспортными узлами и наладить поставку провизии и вооружения на российских территориях. Помимо этого, мобильная артиллерия у украинских подразделений так же на исходе. Джонсон подчеркнул, что решение атаковать Курскую область было глупым и безрассудным."Они бегают кругом, как куча тараканов, которых вы обнаружили ночью на кухне. Они ничего не контролируют", — заключил эксперт.
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всу, украина, россия, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, поставки вооружения
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ
Джонсон: украинские военные начали прятаться в Курской области