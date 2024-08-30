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"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ

"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ

Атака украинских военных на Курскую область ослабила Украину и лишь приблизила ее к поражению, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T22:30+0300

2024-08-30T22:30+0300

2024-08-30T22:30+0300

спецоперация на украине

всу

приграничные территории

вс рф

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Атака украинских военных на Курскую область ослабила Украину и лишь приблизила ее к поражению, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Duran."Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение", — подчеркнул эксперт.Миршаймер также дополнил, что ВСУ и раньше теряли слишком большое количество людских и технических ресурсов в Донбассе. Атака же на российские приграничные территории и жесткий ответ ВС РФ лишь усугубили их положение на фронте."В ходе наступления на Курскую область они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте (в ДНР — Прим. ред.). Это действительно шокирует", — резюмировал он.

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всу, приграничные территории, вс рф