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"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ
Атака украинских военных на Курскую область ослабила Украину и лишь приблизила ее к поражению, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T22:30+0300
2024-08-30T22:30+0300
спецоперация на украине
всу
приграничные территории
вс рф
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Атака украинских военных на Курскую область ослабила Украину и лишь приблизила ее к поражению, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Duran."Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение", — подчеркнул эксперт.Миршаймер также дополнил, что ВСУ и раньше теряли слишком большое количество людских и технических ресурсов в Донбассе. Атака же на российские приграничные территории и жесткий ответ ВС РФ лишь усугубили их положение на фронте."В ходе наступления на Курскую область они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте (в ДНР — Прим. ред.). Это действительно шокирует", — резюмировал он.
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всу, приграничные территории, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, приграничные территории, ВС РФ
22:30 30.08.2024
 
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ

Миршаймер: Киев ускорил свое поражение, пожертвовав войсками в Курской области

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Атака украинских военных на Курскую область ослабила Украину и лишь приблизила ее к поражению, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Duran.
"Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение", — подчеркнул эксперт.
Миршаймер также дополнил, что ВСУ и раньше теряли слишком большое количество людских и технических ресурсов в Донбассе. Атака же на российские приграничные территории и жесткий ответ ВС РФ лишь усугубили их положение на фронте.
"В ходе наступления на Курскую область они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте (в ДНР — Прим. ред.). Это действительно шокирует", — резюмировал он.
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17:50
 
Спецоперация на УкраинеВСУприграничные территорииВС РФ
 
 
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