https://1prime.ru/20240830/vsu-851238751.html

СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области

СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области - 30.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области

Украинские военные, зажатые под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике, пожаловались на трудности в... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T20:34+0300

2024-08-30T20:34+0300

2024-08-30T20:34+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украинские военные, зажатые под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике, пожаловались на трудности в связи с переброской значительной части войск на российские приграничные территории, пишет издание Guardian.Украинский командир, оставшийся неназванным, уточнил, что ситуация на направлении значительно ухудшилась после атаки ВСУ на Курск. "Мы страдаем", - пожаловался он.Помимо перераспределения человеческих ресурсов, солдаты говорят об общей усталости и отсутствии сил на активные действия. Некоторые военные продолжают находиться на фронте уже более двух лет.

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всу, украина, военные