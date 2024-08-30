https://1prime.ru/20240830/vsu-851238751.html
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области - 30.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области
Украинские военные, зажатые под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике, пожаловались на трудности в... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T20:34+0300
2024-08-30T20:34+0300
2024-08-30T20:34+0300
спецоперация на украине
всу
украина
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украинские военные, зажатые под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике, пожаловались на трудности в связи с переброской значительной части войск на российские приграничные территории, пишет издание Guardian.Украинский командир, оставшийся неназванным, уточнил, что ситуация на направлении значительно ухудшилась после атаки ВСУ на Курск. "Мы страдаем", - пожаловался он.Помимо перераспределения человеческих ресурсов, солдаты говорят об общей усталости и отсутствии сил на активные действия. Некоторые военные продолжают находиться на фронте уже более двух лет.
https://1prime.ru/20240830/oruzhie-851236455.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина, военные
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, военные
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую области
Guardian: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую область
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
Украинские военные, зажатые под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике, пожаловались на трудности в связи с переброской значительной части войск на российские приграничные территории, пишет издание Guardian
.
Украинский командир, оставшийся неназванным, уточнил, что ситуация на направлении значительно ухудшилась после атаки ВСУ на Курск.
"Мы страдаем", - пожаловался он.
Помимо перераспределения человеческих ресурсов, солдаты говорят об общей усталости и отсутствии сил на активные действия. Некоторые военные продолжают находиться на фронте уже более двух лет.
"По самые уши": дипломат указал на участие Запада в атаке ВСУ на Курск