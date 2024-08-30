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Юань начал торги 30 августа повышением

Юань начал торги 30 августа повышением - 30.08.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 30 августа повышением

Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-30T10:07+0300

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usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.16 мск повышается на 4 копейки, до 11,96 рубля.

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