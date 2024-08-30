https://1prime.ru/20240830/yuan-851220343.html
Юань начал торги 30 августа повышением
Юань начал торги 30 августа повышением - 30.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 30 августа повышением
Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:07+0300
2024-08-30T10:07+0300
2024-08-30T10:19+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.16 мск повышается на 4 копейки, до 11,96 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0ab69f356d71ff10972111de2fc13d8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Юань начал торги 30 августа повышением
Курс юаня в начале торгов 30 августа повышается до 11,96 руб
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.16 мск повышается на 4 копейки, до 11,96 рубля.