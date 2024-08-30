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Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей

Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей - 30.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей

Курс юаня на Московской бирже в ходе торгов вернулся на уровень 12 рублей спустя неделю торгов ниже этого уровня. | 30.08.2024, ПРАЙМ

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usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже в ходе торгов вернулся на уровень 12 рублей спустя неделю торгов ниже этого уровня.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.54 мск повышается на 7 копеек, до 11,99 рубля.Минутами ранее юань максимально повышался до 12,0035 рубля – максимума с 22 августа.

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