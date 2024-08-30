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Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей - 30.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей
Курс юаня на Московской бирже в ходе торгов вернулся на уровень 12 рублей спустя неделю торгов ниже этого уровня. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:57+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже в ходе торгов вернулся на уровень 12 рублей спустя неделю торгов ниже этого уровня.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.54 мск повышается на 7 копеек, до 11,99 рубля.Минутами ранее юань максимально повышался до 12,0035 рубля – максимума с 22 августа.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
10:57 30.08.2024 (обновлено: 11:04 30.08.2024)
 
Курс юаня на Мосбирже вернулся на уровень 12 рублей

Курс юаня на Московской бирже вернулся на уровень 12 рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже в ходе торгов вернулся на уровень 12 рублей спустя неделю торгов ниже этого уровня.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.54 мск повышается на 7 копеек, до 11,99 рубля.
Минутами ранее юань максимально повышался до 12,0035 рубля – максимума с 22 августа.
 
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