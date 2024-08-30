Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240830/zapad-851229368.html
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля
Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T22:30+0300
2024-08-30T22:30+0300
спецоперация на украине
нато
украина
поставки вооружения
жозеп боррель
ракетные удары
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Итак, по сути, мы не хотим Третьей мировой войны, но мы намерены ее начать", — подметил журналист, отвечая на заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары по России.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20240830/oborona-851227706.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4ab6cd679124ebfb19c1f7734364583.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, украина, поставки вооружения, жозеп боррель, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, поставки вооружения, Жозеп Боррель, ракетные удары, РОССИЯ
22:30 30.08.2024
 
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля

Боуз: действия Запада приближают начало Третьей мировой войны

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X.
"Итак, по сути, мы не хотим Третьей мировой войны, но мы намерены ее начать", — подметил журналист, отвечая на заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары по России.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
В Еврокомиссии рассказали о значительном увеличении расходов ЕС на оборону
14:20
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАпоставки вооруженияЖозеп Боррельракетные ударыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала