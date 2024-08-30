https://1prime.ru/20240830/zapad-851229368.html

"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля

"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля

Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T22:30+0300

2024-08-30T22:30+0300

2024-08-30T22:30+0300

спецоперация на украине

нато

украина

поставки вооружения

жозеп боррель

ракетные удары

россия

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Итак, по сути, мы не хотим Третьей мировой войны, но мы намерены ее начать", — подметил журналист, отвечая на заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары по России.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20240830/oborona-851227706.html

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нато, украина, поставки вооружения, жозеп боррель, ракетные удары, россия