https://1prime.ru/20240830/zapad-851229368.html
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля
Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T22:30+0300
2024-08-30T22:30+0300
2024-08-30T22:30+0300
спецоперация на украине
нато
украина
поставки вооружения
жозеп боррель
ракетные удары
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Итак, по сути, мы не хотим Третьей мировой войны, но мы намерены ее начать", — подметил журналист, отвечая на заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары по России.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20240830/oborona-851227706.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4ab6cd679124ebfb19c1f7734364583.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, поставки вооружения, жозеп боррель, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, поставки вооружения, Жозеп Боррель, ракетные удары, РОССИЯ
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля
Боуз: действия Запада приближают начало Третьей мировой войны
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
Западные страны постоянно говорят о том, что не хотят Третьей мировой войны, но своими решениями лишь приближают ее, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X
.
"Итак, по сути, мы не хотим Третьей мировой войны, но мы намерены ее начать", — подметил журналист, отвечая на заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары по России.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
В Еврокомиссии рассказали о значительном увеличении расходов ЕС на оборону
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.