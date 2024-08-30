https://1prime.ru/20240830/zelenskiy-851219488.html

"Очень сложно". На Западе занервничали из-за плана Зеленского по России

"Очень сложно". На Западе занервничали из-за плана Зеленского по России - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Очень сложно". На Западе занервничали из-за плана Зеленского по России

Владимир Зеленский решил в неподходящий момент начать претворять в жизнь свой план, предполагающий "победу Украины", заявил в беседе с YouTube- каналом Daniel... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T09:29+0300

2024-08-30T09:29+0300

2024-08-30T09:31+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

оценка

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил в неподходящий момент начать претворять в жизнь свой план, предполагающий "победу Украины", заявил в беседе с YouTube- каналом Daniel Davis / Deep Dive военный эксперт Джейсон Бирдсли.Ключевая проблема Зеленского, как считает Бирдсли, состоит в том, что детали своего плана он должен согласовывать с американской администрацией, которая ввиду острого политического кризиса в Соединенных Штатах не может уделять украинским проблемам достаточное внимание."Он (Зеленский – прим. ред.) решил это реализовать в очень тяжелые времена..., – заявил эксперт. – Он пытается совместить краткосрочную военную стратегию с долгосрочной дипломатической и политической выгодой".После этого Бирдсли подчеркнул, что осуществить этот план очень сложно "даже в наиболее благоприятных условиях".Согласно недавнему заявлению главы киевского режима, у него есть "план победы" над Российской Федерацией, который он хочет обсудить в сентябре с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851213511.html

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владимир зеленский, план, оценка