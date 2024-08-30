https://1prime.ru/20240830/zelenskiy-851239316.html

"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США

"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский атакой на российские приграничные территории рассчитывал спровоцировать Москву на безрассудный ответ, однако сильно... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T21:38+0300

2024-08-30T21:38+0300

2024-08-30T21:38+0300

спецоперация на украине

всу

украина

приграничные территории

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский атакой на российские приграничные территории рассчитывал спровоцировать Москву на безрассудный ответ, однако сильно ошибся, рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет", — объяснил он, рассуждая о причинах беспрецедентной атаки ВСУ на Курскую область.Эксперт полагает, что таким образом Зеленский надеялся вовлечь Вашингтон в прямую конфронтацию с Россией. Макговерн подчеркнул, что даже при действующем президенте Штатов развитие такого сценария маловероятно. Будущая же помощь США Киеву и вовсе остается под вопросом.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238195.html

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всу, украина, приграничные территории, владимир зеленский