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"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США
"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский атакой на российские приграничные территории рассчитывал спровоцировать Москву на безрассудный ответ, однако сильно... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T21:38+0300
2024-08-30T21:38+0300
2024-08-30T21:38+0300
спецоперация на украине
всу
украина
приграничные территории
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский атакой на российские приграничные территории рассчитывал спровоцировать Москву на безрассудный ответ, однако сильно ошибся, рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет", — объяснил он, рассуждая о причинах беспрецедентной атаки ВСУ на Курскую область.Эксперт полагает, что таким образом Зеленский надеялся вовлечь Вашингтон в прямую конфронтацию с Россией. Макговерн подчеркнул, что даже при действующем президенте Штатов развитие такого сценария маловероятно. Будущая же помощь США Киеву и вовсе остается под вопросом.
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всу, украина, приграничные территории, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, приграничные территории, Владимир Зеленский
"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США
Макговерн: Зеленский зря рассчитывал спровоцировать РФ атакой на Курскую область
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский атакой на российские приграничные территории рассчитывал спровоцировать Москву на безрассудный ответ, однако сильно ошибся, рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет", — объяснил он, рассуждая о причинах беспрецедентной атаки ВСУ на Курскую область.
Эксперт полагает, что таким образом Зеленский надеялся вовлечь Вашингтон в прямую конфронтацию с Россией. Макговерн подчеркнул, что даже при действующем президенте Штатов развитие такого сценария маловероятно. Будущая же помощь США Киеву и вовсе остается под вопросом.
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ