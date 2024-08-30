https://1prime.ru/20240830/zhurnalist-851238547.html

В посольстве раскрыли, каким западным журналистам закроют въезд в РФ

В посольстве раскрыли, каким западным журналистам закроют въезд в РФ - 30.08.2024, ПРАЙМ

В посольстве раскрыли, каким западным журналистам закроют въезд в РФ

Российская сторона намерена закрывать въезд западным журналистам, участвовавшим "в террористических пресс-турах" украинских военных в российских регионах,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T20:16+0300

2024-08-30T20:16+0300

2024-08-30T20:16+0300

спецоперация на украине

журналисты

суджа

запад

сми

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российская сторона намерена закрывать въезд западным журналистам, участвовавшим "в террористических пресс-турах" украинских военных в российских регионах, подчеркнули в российском посольстве в Великобритании. Об этом сообщают РИА Новости.Первые меры коснулись корреспондента британского издания Times Кэтрин Филп, посетившую город Суджа Курской области."Своими действиями она, равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических "пресс-турах" ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться в нашей стране на законных основаниях", - подчеркнули представители дипмиссии.Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной. Иностранные представители СМИ обвиняются в незаконном пересечении российской границы. В общей сложности же по этому причине обвиняются семь иностранных журналистов.

https://1prime.ru/20240830/rakety-851235441.html

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журналисты, суджа, запад, сми