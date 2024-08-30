https://1prime.ru/20240830/zhurnalist-851238547.html
В посольстве раскрыли, каким западным журналистам закроют въезд в РФ
В посольстве раскрыли, каким западным журналистам закроют въезд в РФ - 30.08.2024, ПРАЙМ
В посольстве раскрыли, каким западным журналистам закроют въезд в РФ
Российская сторона намерена закрывать въезд западным журналистам, участвовавшим "в террористических пресс-турах" украинских военных в российских регионах,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T20:16+0300
2024-08-30T20:16+0300
2024-08-30T20:16+0300
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журналисты
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российская сторона намерена закрывать въезд западным журналистам, участвовавшим "в террористических пресс-турах" украинских военных в российских регионах, подчеркнули в российском посольстве в Великобритании. Об этом сообщают РИА Новости.Первые меры коснулись корреспондента британского издания Times Кэтрин Филп, посетившую город Суджа Курской области."Своими действиями она, равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических "пресс-турах" ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться в нашей стране на законных основаниях", - подчеркнули представители дипмиссии.Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной. Иностранные представители СМИ обвиняются в незаконном пересечении российской границы. В общей сложности же по этому причине обвиняются семь иностранных журналистов.
https://1prime.ru/20240830/rakety-851235441.html
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журналисты, суджа, запад, сми
Спецоперация на Украине, журналисты, Суджа, ЗАПАД, СМИ
В посольстве раскрыли, каким западным журналистам закроют въезд в РФ
РФ закроет въезд западным журналистам за участие в "террористических пресс-турах" ВСУ
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российская сторона намерена закрывать въезд западным журналистам, участвовавшим "в террористических пресс-турах" украинских военных в российских регионах, подчеркнули в российском посольстве в Великобритании. Об этом сообщают РИА Новости.
Первые меры коснулись корреспондента британского издания Times Кэтрин Филп, посетившую город Суджа Курской области.
"Своими действиями она, равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических "пресс-турах" ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться в нашей стране на законных основаниях", - подчеркнули представители дипмиссии.
Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной. Иностранные представители СМИ обвиняются в незаконном пересечении российской границы. В общей сложности же по этому причине обвиняются семь иностранных журналистов.
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