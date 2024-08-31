https://1prime.ru/20240831/daniya-851247511.html

Дания разрешила Киеву применять датские F-16 при атаках на Курскую область

Дания разрешила Киеву применять датские F-16 при атаках на Курскую область - 31.08.2024, ПРАЙМ

Дания разрешила Киеву применять датские F-16 при атаках на Курскую область

Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила а полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге, что украинские войска могут... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T17:50+0300

2024-08-31T17:50+0300

2024-08-31T17:50+0300

спецоперация на украине

дания

украина

всу

f-16

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила а полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге, что украинские войска могут применять переданные им датские истребители F-16 для атак по российской территории, в том числе - в Курской области. Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что украинские силы имеют право наносить удары по российской территории переданным Киеву датским вооружением. "Мы не накладываем ограничений на F-16. Это должно быть в соответствии с международным правом... Мы предоставили эти самолёты без ограничений, то есть в соответствии с международным правом", - заявила Фредериксен.Так она ответила на вопрос, вправе ли Киев применят F-16 на территории Курской области.Премьер добавила, что, по ее мнению, необходимо перестать говорить об ограничениях на использование Киевом оружия. Также она призвала страны Европы нарастить расходы на оборону, чтобы она могла нести ответственность за свою безопасность самостоятельно. Помощник президента Николай Патрушев заявлял, что нападение украинских формирований на Курскую область было спланировано при участии Североатлантического альянса и западных спецслужб, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию РФ. По его словам, "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". А по словам российского посла в Берлине Сергея Нечаева, нападение украинских сил на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора. Подразделения Вооруженных сил Украины в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Генерал подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Министерство обороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для РФ. По его словам, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://1prime.ru/20240831/letchiki-851247352.html

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дания, украина, всу, f-16