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Зеленский останется без кокса. Падение Покровска ударит по экономике

Зеленский останется без кокса. Падение Покровска ударит по экономике - 31.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский останется без кокса. Падение Покровска ударит по экономике

Покровск, к которому постепенно приближается российская армия, является важным городом для украинской металлургии, так как там добывается коксующийся уголь,... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T22:40+0300

2024-08-31T22:40+0300

2024-08-31T22:40+0300

энергетика

уголь

украина

днр

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Покровск, к которому постепенно приближается российская армия, является важным городом для украинской металлургии, так как там добывается коксующийся уголь, также там имеется месторождение литиевых руд, так что потеря угля и металлов может серьезно повлиять на экономику Украины, пишет "Страна.ua".Российские войска приближаются к Покровску, сокращая расстояние до города до менее десяти километров. В городе объявлена эвакуация и введен "длинный" комендантский час. С 2 сентября в Покровске прекращают работу банки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак утверждает издание, помимо военных целей, Россия может преследовать экономические цели в Покровске.Отмечается, что потеря единственного источника коксующегося угля может привести к снижению производства и экспорта украинской металлургической продукции. Украина может столкнуться с трудностями в доставке угля из-за сложной логистики и высоких цен.Металлургические предприятия являются крупными налогоплательщиками, и их сокращение может негативно сказаться на экономике страны. Сокращение налоговых платежей и валютной выручки может привести к ухудшению экономической ситуации на Украине.Также в районе Покровска находится месторождение литиевых руд, которое может быть важным для производства электромобилей. Несмотря на то, что месторождение еще не разрабатывается, есть планы по его разработке. Захват месторождения лития может быть одной из целей наступления российских войск, считает автор публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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уголь, украина, днр