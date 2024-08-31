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Пока не поздно. Украинским летчикам дали совет бежать в Россию - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Пока не поздно. Украинским летчикам дали совет бежать в Россию
Пока не поздно. Украинским летчикам дали совет бежать в Россию - 31.08.2024, ПРАЙМ
Пока не поздно. Украинским летчикам дали совет бежать в Россию
На Украине погиб очередной пилот, прошедший обучение на F-16 —в результате ракетного удара либо в воздушном бою Киев потерял первый американский истребитель, но | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T17:45+0300
2024-08-31T17:45+0300
спецоперация на украине
f-16
украина
всу
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. На Украине погиб очередной пилот, прошедший обучение на F-16 —в результате ракетного удара либо в воздушном бою Киев потерял первый американский истребитель, но более серьезным ударом стала потеря пилота, способного на нем летать, пишет infoBRICS.Подполковник Алексей Месь, погибший 26 августа, был одним из первых пилотов, обученных на F-16, и участвовал в переговорах о передаче истребителей Украине. Он служил в 204-й бригаде тактической авиации на авиабазе Луцк, где планировалось переход с МиГ-29 на F-16. Точные обстоятельства гибели Меся не разглашаются, предполагается, что он был убит в результате ракетного удара или воздушного боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКиевский режим использовал F-16 для предотвращения их уничтожения на земле, что могло привести к атакам на них. Российские источники утверждают, что F-16 были уничтожены на земле в результате ударов по базам тактической авиации. Российские войска нанесли удары по базам тактической авиации в нескольких областях Украины, включая Староконстантинов. Истребители взлетали и зависали на низкой высоте, что могло быть использовано при триангуляции F-16 российскими космическими средствами разведки и обнаружения.Глава режима Владимир Зеленский утверждает, что F-16 сбивали российские ракеты — и если это так, то американские истребители могли быть обнаружены и уничтожены российскими военными во время таких дальнобойных ударов.Аналитики сомневаются в эффективности F-16 против российских систем ПВО — по их мнению, киевский режим не имеет шансов в воздушном бою против российских военных.Украинские летчики уже не раз совершали самоубийственные вылеты, за последние месяцы сообщалось о гибели нескольких украинских пилотов. Потери включают опытных и высокопоставленных летчиков.Потеря пилотов, способных управлять F-16, является серьезным ударом для Украины. Подготовка летчиков-истребителей требует времени и ресурсов, подчеркивает автор. Языковые и доктринальные барьеры усложняют взаимодействие украинских и натовских пилотов.По словам автора, некоторые украинские летчики могут бежать в Россию, где они могут достичь большего, чем на Западе. Он приводит в пример бывшего украинского летчика Алексея Зубрицкого, ставшего российским космонавтом, — это подчеркивает возможности для украинских летчиков в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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f-16, украина, всу
Спецоперация на Украине, F-16, УКРАИНА, ВСУ
17:45 31.08.2024
 
Пока не поздно. Украинским летчикам дали совет бежать в Россию

infoBRICS: гибель пилота F-16 стала для Киева очень серьезной потерей

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. На Украине погиб очередной пилот, прошедший обучение на F-16 —в результате ракетного удара либо в воздушном бою Киев потерял первый американский истребитель, но более серьезным ударом стала потеря пилота, способного на нем летать, пишет infoBRICS.
Подполковник Алексей Месь, погибший 26 августа, был одним из первых пилотов, обученных на F-16, и участвовал в переговорах о передаче истребителей Украине. Он служил в 204-й бригаде тактической авиации на авиабазе Луцк, где планировалось переход с МиГ-29 на F-16. Точные обстоятельства гибели Меся не разглашаются, предполагается, что он был убит в результате ракетного удара или воздушного боя.
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Киевский режим использовал F-16 для предотвращения их уничтожения на земле, что могло привести к атакам на них. Российские источники утверждают, что F-16 были уничтожены на земле в результате ударов по базам тактической авиации. Российские войска нанесли удары по базам тактической авиации в нескольких областях Украины, включая Староконстантинов. Истребители взлетали и зависали на низкой высоте, что могло быть использовано при триангуляции F-16 российскими космическими средствами разведки и обнаружения.
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
Не поможет. В США развеяли надежды Киева на удары вглубь территории России
16:22
Глава режима Владимир Зеленский утверждает, что F-16 сбивали российские ракеты — и если это так, то американские истребители могли быть обнаружены и уничтожены российскими военными во время таких дальнобойных ударов.
Аналитики сомневаются в эффективности F-16 против российских систем ПВО — по их мнению, киевский режим не имеет шансов в воздушном бою против российских военных.
Украинские летчики уже не раз совершали самоубийственные вылеты, за последние месяцы сообщалось о гибели нескольких украинских пилотов. Потери включают опытных и высокопоставленных летчиков.
Потеря пилотов, способных управлять F-16, является серьезным ударом для Украины. Подготовка летчиков-истребителей требует времени и ресурсов, подчеркивает автор. Языковые и доктринальные барьеры усложняют взаимодействие украинских и натовских пилотов.
По словам автора, некоторые украинские летчики могут бежать в Россию, где они могут достичь большего, чем на Западе. Он приводит в пример бывшего украинского летчика Алексея Зубрицкого, ставшего российским космонавтом, — это подчеркивает возможности для украинских летчиков в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеF-16УКРАИНАВСУ
 
 
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